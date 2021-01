VOX Aragón propone que el IVA de la factura eléctrica sea del tipo reducido

elEconomista Aragón Zaragoza

El grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón plantea en una Proposición no de Ley la reducción del IVA en la factura eléctrica, lo que conllevaría un abaratamiento del recibido de la luz.

VOX Aragón ha registrado esta Proposición no de Ley en el parlamento con el fin de modificar el tipo de IVA que se aplica a la factura eléctrica con el fin de que se abarate para los ciudadanos, sobre todo, ante el aumento del 27% que se ha producido en lo que llevamos de año.

VOX Aragón justifica en la exposición de motivos esta propuesta para que el tipo de IVA que se aplique sea el reducido ante este incremento de la factura.

La formación en su planteamiento explica que la mitad del recibo de la luz está liberalizado, mientras que el resto se corresponde con costes estatales tales como el IVA, aplicando el tipo general del 21%. A esa cuantía, se suma un 6% del impuesto especial eléctrico. Además, el resto de los costes fijos del recibo ha ido subiendo a lo largo de estos años por los diferentes gobiernos de PP y PSOE "para hacer frente al pago de las subvenciones a las renovables o a las compensaciones al carbón".

Desde VOX Aragón recuerdan que el actual gobierno, a través del vicepresidente primero y la ministra de igualdad, ambos pertenecientes al grupo Podemos, anunció que, en caso de que llegaran al gobierno, bajarían el recibo de la luz aplicando el artículo 128 de la Constitución. Igualmente, también el líder de Izquierda Unida y actual ministro de Consumo apuntó que ningún "gobierno decente" debería tolerar subidas superiores al 10% en el recibo de la luz, añaden desde VOX en Aragón, formación que también señala que, en términos muy similares, se pronunció el actual secretario del PSOE y presidente del gobierno cuando estaba en la oposición.

Además, recuerdan a su vez que recientemente la Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció que cargaría parte de este coste (unos 7.000 millones de euros), a las compañías energéticas aunque, a los pocos días, las principales compañías advirtieron que no quedaría otra que repercutir el coste a los clientes.

Marta Fernández, diputada de VOX en Aragón recuerda que "el recibo de la luz, no solo no ha bajado, si no que se ha incrementado sustancialmente en lo que llevamos de año en un 27%). Con todo ello, no se entiende que este gobierno ante la ola de frío que se sufre todos los inviernos, entonces hablara de pobreza energética, mientras que hoy mantiene el 21% en el tipo impositivo de IVA".