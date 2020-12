Vox rechaza los Presupuestos de Aragón de 2021 porque "no generan esperanza" y no son "realistas"

Europa Press Zaragoza

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha rechazado este martes el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 al considerar que "no generan esperanza" y la previsión de ingresos "no es realis-ta". Vox votará en contra en la sesión plenaria de este miércoles.

En rueda de prensa, Morón ha dicho que "no son los Presupuestos que necesitan los aragoneses para afrontar un año difícil" y ha lamentado la "falta de coraje" en su elaboración cuando "Aragón requiere medidas urgentes y efectivas", añadiendo que "tras el mazazo de la pandemia cabía esperar una revolución presupuestaria para recuperar el tejido productivo y para la reactivación económica, y priorizar más que nunca el correcto destino de hasta el último euro de los valiosos recursos, que son de todos".

A su juicio, el Gobierno de Aragón "ha desperdiciado una oportunidad única y ha demostrado que está muy distante de la realidad social", lo que a Vox no le "sorprende" porque el Ejecutivo "no se ha dejado asesorar por expertos externos, como otros países y regiones" y tampoco se ha "molestado" en crear una Comisión parlamentaria para analizar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, de manera que "ante una crisis diferente a las anteriores hemos encontrado a un Gobierno sin ideas, que no aporta nada novedoso" a los Presupuestos, que son "un corta y pega de los anteriores".

Ha lamentado que en los Presupuestos no hay incentivos al consumo ni la inversión como la reducción de impuestos, "como se ha hecho y ha funcionado en otras comunidades". Además, los ingresos son "poco creíbles" y las cuentas "están abocadas a un incremento sin precedentes de la deuda", hasta los 10.000 millones de euros, según sus cálculos.

Santiago Morón ha hecho notar que, en la fase de enmiendas, solo se han movilizado 13,3 millones de euros, el 0,23 por ciento del gasto no financiero, correspondiendo la mayor parte a enmiendas del cuatripartito, Cs e IU, mientras que el PP solo ha movido 15.000 euros y Vox nada. Ha elogiado el "trabajo excelente" del grupo de Vox, que ha actuado con "responsabilidad".

Actitud "sectaria"

Para Santiago Morón, "la actuación del cuatripartito ha sido poco dialogante y claramente sectaria". Ha criticado que la mayoría haya rechazado las enmiendas de Vox relativas a el incremento del control del gasto y la reducción de asesores y altos cargos, también otras, como la destinada a reforzar las plantillas de Atención Primaria con dos millones de euros y otra para invertir tres millones para agilizar las listas de espera, también una para destinar un millón a las residencias públicas de mayores.

Incluso, ha dicho el portavoz, el cuatripartito ha aprobado enmiendas parecidas a otros grupos, rechazando las de Vox. Ha criticado el aumento en 6,5 millones de la partida para el Fondo de Cooperación Municipal y el incremento en 200.000 euros de la dedicada a UGT, CCOO, CEPYME y CEOE, un "despilfarro inmoral".