El Ayuntamiento de Zaragoza crea una oficina de empleo para que los jóvenes encuentren prácticas de calidad en Europa

Europa Press Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha creado una nueva Oficina de Empleo para asesorar a los jóvenes en el acceso a prácticas laborales de calidad tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea y facilitar así su entrada al mercado laboral.

Esta nueva oficina responde a una de las necesidades recogidas en el IV Plan Joven del Consistorio, que indica la importancia de acceder a un primer empleo para salvar el principal obstáculo con el que se encuentran. No se les da trabajo porque no tienen experiencia y no adquieren esa experiencia, porque no se les ofrece una primera oportunidad.

Por ello, atendiendo a esta realidad, el Ayuntamiento ha creado una nueva ventana que se ubicará en la Casa de los Morlanes, sede del Servicio de Juventud, y ofrecerá asesoramiento laboral de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.30 horas, y los viernes en horario de mañana.

Esta atención ha sido adjudicada a la Asociación Mundus por un importe de 60.000 euros y un plazo de ejecución dos años. Dos profesionales, expertos en asesoría y movilidad internacional, informarán a los jóvenes de todos los recursos públicos y privados disponibles para acceder al mercado laboral, así como las convocatorias de prácticas y becas de las instituciones europeas con las que podrán adquirir su primera experiencia laboral.

El área de Juventud, dirigida por la concejal María Antoñanzas, ha querido hacer especial hincapié en la movilidad internacional de los jóvenes, al considerar que aportan un valor añadido al currículo. De hecho, la entidad encargada del servicio tiene una amplia experiencia en este tipo de programas europeos, aunque actualmente están al albur de la evolución de la pandemia que afecta a todo el continente.

De 16 a 30 años

Desde el Servicio de Juventud han insistido en que esta nueva oficina no es una agencia de colocación ni una empresa de trabajo temporal, tampoco una academia o una agencia de viajes, sino un servicio especializado en la orientación al empleo y en la movilidad dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años de forma gratuita.

Los técnicos de la oficina enseñarán los recursos disponibles para buscar empleo o prácticas laborales, como las webs especializadas, las agencias de colocación, así como la forma de realizar intercambios juveniles o participar como voluntarios en el Cuerpo de Solidaridad Europeo.

Desde la oficina ayudarán también a preparar entrevistas de trabajo y organizarán talleres para mejorar habilidades, además de apoyar a los jóvenes que llegados de otros países deseen realizar prácticas en la ciudad.

La concejal de Mujer, Igualdad y Juventud, María Antoñanzas, ha explicado que esta nueva oficina, que ayudará a los jóvenes a tener su primera experiencia en el extranjero, está abierta también a los centros de enseñanza, especialmente a los de Formación Profesional y Universitaria que requieran asesoramiento, así como a cualquier entidad que busque un impulso para lanzar un proyecto de movilidad o de cooperación.

Para ser atendido en la oficina, es preciso solicitar antes cita previa en la web de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, en el correo 'empleojoven@zaragoza.es' o en el teléfono 976 72 1876.