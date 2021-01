Cepyme Aragón pide medidas de apoyo reales a las empresas para mejorar los datos del paro

Eva Sereno Zaragoza

La organización empresarial critica que se ha obligado a cerrar a numerosos negocios, pero nadie asume las consecuencias de esta medida ni se ponen sobre la mesa acciones de apoyo reales para las empresas.

Cepyme Aragón ya venía advirtiendo de la necesidad de poner en marcha medidas de apoyo a pymes y autónomos para mejorar la situación generada a raíz de la covid-19 y, sobre todo, en relación al mercado de trabajo en el que se ha producido un aumento del paro en el mes de diciembre en 2.209 personas en relación a noviembre, sumando Aragón un total de 82.365 desempleados.

El presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, ha calificado de "muy malos los datos" y ha explicado que "diciembre generalmente es un mes de bajada por la campaña navideña y, sin embargo, las cifras demuestran que la situación de las empresas es insostenible".

López de Hita ha incidido en que "se ha obligado a cerrar numerosos negocios, pero nadie está asumiendo las consecuencias de esa medida. Como llevamos advirtiendo desde que comenzara esta crisis, la tendencia de los datos del paro no va a ir a mejor si no se ponen sobre la mesa medidas de apoyo reales a las empresas. El Estado debe ofrecer liquidez a quienes lo están pasando peor en estos momentos, no se puede obligar a las empresas a endeudarse".

Son medidas que para la organización son clave, sobre todo, en el caso de Aragón, cuyo tejido empresarial está formado en un 99,9% por pymes y autónomos que, actualmente, están pasando por una crisis muy grave.

"Todas ellas están intentando luchar para sostener como pueden el empleo para que cuando todo esto acabe, se sigan manteniendo el mayor número de puestos de trabajo. Pero para ello, las empresas necesitan apoyo y seguridad por parte de las instituciones", han añadido.

El presidente de Cepyme Aragón también ha aseverado que "no se puede culpabilizar a la actividad económica de las cifras de contagios sino a la falta de distanciamiento social, prueba de ello es el aumento de los contagios por las fiestas navideñas".

En este sentido, ha hecho especial hincapié en "pedir respeto y responsabilidad a los ciudadanos porque las restricciones suponen la estocada definitiva para muchas empresas. Hay mucho empresariado, especialmente pequeñas empresas, que arrastra una grave situación con una elevada carga de deudas".