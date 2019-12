Los servicios de Amazon Web Services impulsarán la innovación y la globalización de las empresas

Eva Sereno Zaragoza

Pilar Torres, Head of Public Sector, Spain and Portugal at Amazon Web Services, ha participado en el acto Vive Tecnara, organizado por el Cluster TIC de Aragón-Tecnara en Zaragoza, para explicar el proyecto de implantación de AWS en la comunidad aragonesa y las posibilidades que abre para los gobiernos y empresas a las que puede ayudar a impulsar la innovación y a tener una presencia global.

Finales del año 2022 o principios de 2023 es la fecha que baraja Amazon Web Services para la entrada en funcionamiento del centro de datos con las tres zonas de disposición que pondrá en marcha en la comunidad aragonesa, en concreto, en la Plataforma Logística de Huesca y en las localidades zaragozanas de Villanueva de Gállego y el Burgo de Ebro.

Un centro de servicios en la nube (cloud computing) que "abre oportunidades a las gobiernos y empresas no solo regionales y de España, sino de todo el mundo porque estas infraestructuras te pueden hacer global en segundos. Si una empresa vende, por ejemplo, en Australia, puede desplegar allí la solución de AWS", que cuenta en la actualidad con alrededor de 165 y 22 regiones en el mundo. Además, recientemente, se han anunciado cuatro más.

Estas no son las únicas oportunidades que puede abrir el centro de datos de AWS en Aragón, ya que también "abarata mucho el cambio y la innovación", facilitando que sobre todo las empresas puedan dar ese salto porque, a veces, el coste económico de la innovación "es una primera barrera. Permitimos que se pueda innovar enormemente barato". Además, las soluciones de AWS contemplan el pago por uso, de manera que en ocasiones se abona la cantidad correspondiente por "milisegundos", lo que supone también un ahorro.

Las soluciones que desplegará AWS en España suponen también una democratización de la tecnología, puesto que grandes y pequeñas empresas y entidades emplean las mismas. Incluso son soluciones útiles para startups. Pilar Torres aludió al caso de Netflix como ejemplo de startup que comenzó a trabajar con AWS.

Son posibilidades que se abren a través de los tres centros de AWS en Aragón con los que igualmente se garantiza la seguridad y la disponibilidad, gracias a las tres ubicaciones próximas que operarán por triplicado y en tiempo real, pero "protegidos frente a desastres naturales y con líneas colindantes de luz" para tener garantizado el suministro eléctrico.

En las tres zonas de disposición se abogará además por la sostenibilidad. "Los servicios en la nube son más sostenibles que los data center propios porque están dimensionados para más clientes". El objetivo de AWS es conseguir que el 80% de la energía sea renovable en el año 2024 y alcanzar el 100% en el horizonte de 2040. Un objetivo para el que también se va a poner en marcha una planta de energía rentable en España a través de la que se suministrará energía a los centros de Aragón.