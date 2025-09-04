Piden ayuda para encontrar a Mozart, uno de los cinco perros robados en Rociana del Condado (Huelva): "Había sido adoptado y devuelto dos veces"

El robo de cinco podencos el pasado 22 de agosto en la protectora Rociana Acoge (Huelva) ha tenido un final agridulce. La organización ha anunciado la recuperación de cuatro de los perros, que fueron localizados tras la alerta de una persona que los había comprado. La protectora ha agradecido la labor de esta compradora y ha confirmado sus sospechas de que los animales fueron sustraídos para ser vendidos.

Los perros recuperados son Kay, Henry, Stella y Molly, mientras que Mozart sigue desaparecido. "Ha tenido muy mala suerte", señalan desde la protectora, ya que el podenquito había sido adoptado y devuelto en dos ocasiones. Rociana Acoge sigue pidiendo ayuda para encontrar a Mozart y ofrece una recompensa de 800 euros a quien ofrezca información sobre su paradero.

Un robo por encargo para la caza

La protectora ha confirmado que el robo se produjo con la intención de vender a los animales para la caza, un tipo de sustracción que se vuelve habitual al inicio de la temporada. Sin embargo, los animales robados no eran aptos para esta actividad. Además de estar castrados, algunos habían sido entregados por cazadores.

Desde la protectora, han lamentado el estado en el que han vuelto los perros. Aunque Kay "no está tan asustado", el resto de los animales regresan "aterrorizados". Al recuperar a los cuatro podencos, también rescataron a otras dos perritas que "también llegan aterradas".

La importancia de la comunidad animalista

El agradecimiento de Rociana Acoge se ha dirigido especialmente a la comunidad animalista de Dos Hermanas, que ayudó a descubrir el paradero de los perros. Una activista de esta localidad alertó a la compradora sobre el robo, lo que finalmente propició la devolución de los perros.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Los responsables de la protectora han explicado que los ladrones "rompieron la valla por tres sitios" para llevarse a los perros. El resto de animales del refugio, asustados, se escondieron para evitar ser sustraídos.