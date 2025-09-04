Buscaba empleo, pero le pedían 500 euros para hacerse socio y trabajar como repartidor en Torremolinos

Buscar trabajo es una tarea sacrificada e ingrata, pero todavía puede sorprenderte más. Las condiciones laborales de las ofertas a las que aplicas pueden no ser muy buenas, sobre todo en el sector de la hostelería o el de los repartidores, pero nada que ver con la que ha compartido en redes el perfil de Jesús Soriano (@SoyCamarero).

La oferta

Comienza con una conversación entre un coordinador que busca repartidores en Torremolinos y un posible candidato. Todo parecía correcto hasta que llegó el momento de pedir información sobre "condiciones del trabajo, horas, sueldo y la información que sea necesaria".

Acto seguido le envía un documento con todo muy bien detallado, pero por si había "algo que no entiendas" que le preguntara.

Entre las condiciones se pueden ver "Alta en la Seguridad Social, salario de 6,8 euros brutos por hora, 30 días de vacaciones, uniforme necesario", pero lo que más llama la atención es el concepto de "Modelo cooperativo".

"No entendí lo de los 500 euros"

Ante sus dudas por el modelo cooperativo para trabajar como repartidor este le pregunta y explica que es el capital social. "Son 25 euros que te retienen al mes, pero luego cuando te vas de la cooperativa te lo devuelven", comenta.

"Cuando ya des los 500, eres socio de pleno derecho, y tienes tu porcentaje de las ganancias de la empresa", termina.

Más detalles

El documento en el que explica las condiciones se comienza con "la mayor cooperativa de reparto de Europa, nacida en Granada en 2019 con el objetivo de dignificar el trabajo de los repartidores. Actualmente, cuenta con más de 800 socios y presencia en más de 40 centros en Andalucía y Levante, incluyendo Málaga".

"Todos los repartidores son socios. Cada socio aporta un capital social de 500 €, que se descuenta en cuotas mensuales de 25 € a partir de su tercera nómina. Este importe se devuelve al finalizar la relación con la cooperativa", se puede leer en el documento.