AEMET activa todas las alarmas en cinco provincias: lo que se viene en España y las zonas afectadas

Lluvias, tormentas y altas temperaturas activan este jueves los avisos en cinco provincias, con máximas de 38ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las provincias con avisos por precipitaciones y tormentas son Girona, Tarragona, Navarra (Pirineo Navarro) y Castellón, con valores máximos de 20 litros por metro cuadrado. Por otra parte, los avisos por altas temperaturas estarán en Valencia, donde habrá temperaturas máximas de 38ºC.

La AEMET prevé para este jueves circulación atlántica en la Península, con el tránsito de frentes atlánticos de oeste a este y con nubosidad de evolución dispersa en el tercio norte.

De esta forma, se esperan precipitaciones en casi todo el extremo norte, que serán más abundantes y con tormenta en el norte de Galicia y Pirineo occidental, sin descartar que sean localmente fuertes de madrugada en el Pirineo Navarro.

Por la tarde-noche se prevén chubascos y tormentas dispersos en el cuadrante nordeste, que serán más probables en Cataluña y norte de Aragón y de la Comunidad Valenciana y localmente fuertes en el Pirineo y la Ibérica orientales.

Por otra parte, en el resto de la Península y Baleares habrá predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas, así como nubes o bancos de niebla matinales en el tercio noroeste y litorales catalanes, que serán más persistentes en Galicia, así como brumas frontales en el Cantábrico oriental, Pirineo y Cataluña.

En Canarias se darán cielos nubosos o con intervalos en los nortes, con posibles precipitaciones que serán débiles y dispersas en las islas montañosas, más probables en La Palma y estará poco nuboso en el resto.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso acusado en el centro norte, que será localmente notable en el Cantábrico oriental y se espera un aumento en el interior sudeste y este del Estrecho. Respecto a las mínimas, estarán en aumento en la mitad sudeste peninsular, con descensos en el tercio noroeste interior. Se esperan pocos cambios en el resto del país. Asimismo, las máximas pueden superar los 35ºC en el Guadalquivir y depresiones del este, mientras que las mínimas no bajarán de 20ºC en casi todo el área mediterránea y en puntos del Guadalquivir.

Por último, soplarán vientos de flojos a moderados de componentes oeste y norte en buena parte de la Península, de sudoeste rolando a noroeste en Galicia y Cantábrico, de sur tendiendo al final a norte y este en el área mediterránea norte, que serán variables en el sudeste, Alborán y Estrecho. Asimismo, pueden darse intervalos de fuerte en el Cantábrico y Ampurdán. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas.