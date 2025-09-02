Inquietud en España por el gran cambio de peso de esta nutricionista: el sencillo truco en la dieta que puedes aplicar a partir de septiembre

Ganar unos kilos en verano no es nada nuevo. De hecho, para algunas personas se ha convertido en una tradición cuando llega este periodo, debido al cambio en todos los hábitos alimenticios, como los excesos en eventos sociales, el consumo de helados o bebidas azucaradas, las comidas fuera de casa....

A todo esto, claro está, hay que sumarle la menor actividad física y los horarios irregulares de las vacaciones. De ahí que el regreso a la rutina y a los lugares de trabajo en septiembre, combinado con el estrés postvacacional, lleve a las personas a recuperar la forma física y establecer hábitos más saludables.

En profundidad

Acostumbrada a escuchar un gran número de excusas por parte de sus pacientes sobre los motivos por los que no perdían peso, la dietista Petronella Ravenshea, cuando le llegó la menopausia, pudo comprobar que en muchos casos las excusas no eran tales.

Por supuesto, al vivir en carne propia la realidad de ganar peso incluso comiendo cada vez menos y moviéndose más. Por ello, se vio en la obligación de diseñar un programa nutricional propio inspirada en la dieta mediterránea que le permitió perder hasta 6 kilos en dos semanas.

Más detalles

Denominado como HBD, o en español la dieta humana, este programa se basa en alimentos muy frescos, ricos en nutrientes y bajos en azúcar, alejándose por completo de los productos procesados y preenvasados que dominan en la actualidad. O lo que es lo mismo, no aboga por contar calorías, ni por limitar los alimentos o sustituirlos por barritas o similares.

El objetivo no es otro más que reducir la inflamación, estabilizar los niveles de insulina, y, en última instancia, mejorar todo el bienestar general. O al menos es la información que ha proporcionado esta especialista en nutrición con numerosos libros publicados.

A tener en cuenta

Por lo general, se divide en dos fases, empezando con un reinicio de 16 días conocido como "El Reset". Durante este periodo, se busca desintoxicar el organismo, limitando la ingesta calórica a unas 700-900 calorías diarias. Los dos primeros se basan exclusivamente en vegetales, seguidos por la reintroducción gradual de proteínas de alta calidad y grasas saludables.

Este enfoque ayuda a preparar el cuerpo para una pérdida de peso sostenida y una mejor absorción de nutrientes. Una de las claves de la HBD es el consumo de proteínas de alta calidad, siendo recomendables fuentes como pescado, huevos y carnes magras, como pollo o pavo.

"Este enfoque no solo mejora la digestión y la saciedad, sino que también permite que los nutrientes se utilicen de manera más eficiente, promoviendo una sensación de bienestar y energía a lo largo del día", ha manifestado la experta. Los efectos son más que notables, si las pautas se siguen correctamente.