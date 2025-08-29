El aviso de la DGT a toda España, a partir de este viernes: "Se restringirá la circulación de vehículos que..."

La Dirección General de Tráfico (DGT) espera cinco millones de desplazamientos en el último dispositivo especial de tráfico del verano que arranca este viernes, 29 de agosto.

En profundidad

El organismo prevé que, desde las 15.00 horas de este viernes y hasta la medianoche del domingo 31 de agosto, se produzcan 5.060.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar en los próximos días.

En esta operación coincidirán los movimientos de retorno que serán escalonados entre los días que preceden a este fin de semana y el propio fin de semana, principalmente el domingo 31 de agosto, desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana, principalmente hacia zonas turísticas de costa y los habituales de un fin de semana estival.

Además, durante estos días también está previsto que siga produciéndose una importante afluencia de vehículos en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Desde primeras horas de la tarde del viernes 29 (especialmente entre las 16 y las 22 horas), se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación, tanto en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso por el comienzo del fin de semana estival.

Más detalles

El sábado 30 continuará el tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9 y las 13 horas, motivados por el comienzo del mes vacacional de septiembre y por los trayectos cortos habituales de fin de semana a zonas de segunda residencia y playas.

Por la tarde, ya se podrán observar movimientos de retorno hacia los grandes núcleos urbanos de aquellos que han finalizado sus vacaciones y realizan el regreso "escalonado", siendo la intensidad elevada en algunos ejes viarios.

El domingo 31 por la mañana, según la DGT, serán conflictivos los accesos a playas y costa con problemas de circulación en itinerarios que unen poblaciones del litoral para, ya a primeras horas de la tarde, entre las 16 y las 23 horas, comenzar a presentarse intensidades elevadas de tráfico y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos por el retorno tanto de los que han finalizado sus vacaciones en agosto como de los que han disfrutado del fin de semana.

Además, también se presentarán intensidades elevadas de circulación en los ejes de comunicación con pasos fronterizos por los movimientos de retorno de vehículos de matrícula extranjera hacia sus países de origen europeos.

A tener en cuenta

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, como de sus medios técnicos.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.