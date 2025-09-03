Quien tiene cáscaras de huevo tiene un tesoro: utilizarlo puede reducir la deficiencia de calcio, según un doctor en química

A día de hoy las plantas han pasado a ser parte de la mayoría de hogares españoles. Raro es el que no tiene una, ya sea para cosechar plantas aromáticas o simplemente para decorar. De cualquier manera necesitan una serie de condiciones para poder vivir.

Si bien el espacio, la temperatura y el agua son esenciales, estas plantas de interior también requieren de una serie de macronutrientes que necesitan en gran cantidad. Es por ello que en redes se comparten muchos trucos virales para cuidarlas, pero cuál es verdad y cuál solo un mito.

El calcio es esencial

Es por ello que el doctor en química Vladimir Sánchez se dedica a divulgar en redes sociales aquellos procesos que tienen base científica. En esta ocasión ha querido hablar de un compuesto hecho a base de cáscaras de huevo y limón.

"Aseguran que este método hace que las plantas absorban mejor el calcio", empieza comentando el remedio casero. Lo cierto es que tienen razón, aunque en parte.

Vladimir explica que "las cáscaras de huevo tienen calcio en forma de carbonato de calcio, que es muy insoluble y por lo tanto es difícil de absorber por las plantas. Sin embargo, cuando se le echa limón ese ácido cítrico reacciona con el carbonato de calcio formando citrato de calcio".

Se trata de una solución "más fácil de absorber por las plantas". De esta manera se puede ayudar a reducir una deficiencia de calcio: "Aún así hay que tener en cuenta que esto no sustituye a los fertilizantes comerciales, ya que las plantas no solo necesitan calcio", expone.

Más detalles

En cuenta a los macronutrientes que requiere una planta para sobrevivir destacan el nitrógeno, el fósforo, el potasio y, en menor medida, el calcio. Por lo que esta mezcla no es suficiente para el bienestar de la planta.

Si la planta sufre una deficiencia de calcio los síntomas se empiezan a notar en los tejidos más jóvenes, ya que es un nutriente inmóvil en la planta y no se puede mover de las hojas viejas a las nuevas. Sus síntomas son:

Deformación y muerte de las puntas de las hojas y los brotes jóvenes.

Hojas rizadas o con manchas marrones.

Podredumbre apical en frutos como tomates y pimientos.