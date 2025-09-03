Casi 65.000 euros en la cuenta de un restaurante en Mallorca deja sin palabras en redes: "¿De quién es esta factura?"

Durante todo este verano el foco del debate en redes ha estado centrado en cuentas de determinados bares o restaurantes de España: precios abusivos, malos tratos u otros tipo de enfrentamientos. Sin embargo, lo que no se ha visto tanto es que el propio local ponga el foco en una de sus facturas: la mayor de este verano.

"Nos gustaría hablar"

Se trata de una publicación de un establecimiento en el Paseo del Mar de Palmanova, en Calvià. ¿El total de la cuenta? Nada menos que 63.237,90 euros. Un festín que cuenta con una larga lista de conceptos, aunque el que mejor se ve es el de 'varios pescados' por 45.000 euros. No ha dejado a nadie indiferente y muchos han sido los que se han preguntado por los comensales.

"¿De quién es esta factura? Etiquétalos abajo, por favor, nos gustaría hablar...", se puede leer en la publicación del restaurante. La imagen que se comparte ilustra la escena acompañada de varias de las mejores botellas de vino y otros espumosos.

Más detalles

Fuentes dentro de el establecimiento informaron que en total fueron 18 los comensales que acudieron al encuentro, y entre uno de ellos habría un conocido deportista estadounidense.

Más que en el misterio sobre quienes abonaron la cuenta, en los comentarios se esfuerzan por entenderla: "Sinceramente, pienso que el que hizo la cuenta puso un cero de más en los pescados…", se puede leer en un comentario.

"Seguramente necesitan hablar porque se equivocaron en el precio. ¿Varios pescados 45 mil euros? Que era de oro esos pescados", decía otra.