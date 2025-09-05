La técnica de decoración que será tendencia este 2026 para renovar la cocina y que parezca otra sin tener que hacer reforma

La cocina es uno de los puntos clave de la casa, puesto que es una de las estancias donde pasamos más tiempo, ya sea cocinando o comiendo; por ello, tener la decoración y la estética a nuestro gusto, es esencial. No todo el mundo puede o quiere adentrarse en una reforma, por lo que existen algunas alternativas.

La ventaja de este algunos tipos de tendencias en decoración de los últimos años, es que son totalmente removibles, lo que las convierte en una gran opción para poder adaptar pisos de alquiler a nuestro gusto, pudiendo devolver la estancia a su estado original cuando queramos marcharnos o cuando nos aburramos de esta estética.

El principal problema en las cocinas suele ser el estampado de los azulejos que conforman las paredes, ya que en muchas ocasiones presentan diseños o colores obsoletos y aburridos, pero cambiarlos supone un esfuerzo y un desembolso económico que no todos están dispuestos a asumir.

La alternativa

Frente a esta situación, se han creado alternativas con las que dar un lavado de cara a la cocina en unas horas, haciendo que parezca recién reformada, sin haber apenas necesitado esfuerzo para ello.

Un ejemplo de ello son los papeles pintados autoadhesivos para azulejos, que ofrecen diseños muy variados y modernos, tapando por completo los azulejos que se encuentren debajo. Al estas diseñados expresamente para este tipo de estancias, son totalmente aptos para cocinar cerca de ellos, ya que resisten a manchas de aceite, grasa o agua.

Existen multitud de alternativas en sus diseños y formas, y se pueden conseguir en tiendas de bricolaje, para instalarlo uno mismo en su casa, ya se son de "fácil instalación". Concretamente, este 2025 está arrasando en redes el diseño con azulejos blancos de Leroy Merlín, ya que aporta luz y amplitud a la cocina.

Fácil instalación

Para poder instalar estos papeles o losetas autoadhesivas tan solo necesitaremos limpiar bien los azulejos con un quitagrasas y una bayeta, para posteriormente ir pegando estos papeles hasta cubrir las zonas deseadas.

Cuando nos cansemos de ello, tan solo habrá que despegarlos y volver a limpiar los azulejos con una bayeta, ya que se encontrarán en perfecto estado, porque el pegamento no daña el azulejo que se encuentre debajo.