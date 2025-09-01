Campos arrasados por el granizo, lluvia y fuertes vientos: los agricultores y ganaderos de Huesca evalúan las pérdidas en los cultivos por las tormentas de este domingo

Los agricultores y ganaderos de la Comarca oscense de La Litera están en estos momentos evaluando los daños en sus campos de cultivo y en sus explotaciones ganaderas, después de la fuerte tormenta de viento y granizo que azotó la zona a última hora de este domingo, 31 de agosto. Las afecciones se centran en la zona comprendida entre las localidades de Binéfar, Altorricón, Tamarite de Litera y Esplús.

La tormenta provocó también la caída de una torre eléctrica sobre la carretera A-140, que permanece cortada en ambos sentidos a la altura de la localidad de San Esteban de Litera.

Los cultivos más afectados

En cuanto a los cultivos, los más afectados son, por un lado el maíz, tanto de primera cosecha como de segunda, con daños en hoja y mazorca, así como numerosas plantas tumbadas por el efecto del fuerte vendaval de viento que acompañó al granizo que cayó última hora de la tarde, ha informado la organización agraria Asaja.

También está afectada la manzana, que se estaba recolectando en estos momentos, también se ha visto afectada por el impacto del granizo en el fruto, que le hacen perder su valor comercial.

Respecto a explotaciones ganaderas y almacenes, los daños se centran en destrozos en tejados y cubiertas, por efecto del fuerte viento.

Como siempre que sucede en estos casos, desde Asaja Aragón, han reclamado a Agroseguro una rápida y efectiva peritación de los daños, con el objeto de que los afectados reciban con la mayor celeridad posible la compensación a los daños recibidos.