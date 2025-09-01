Eida, experta en numerología: "Tu nombre no es una casualidad. Emite una frecuencia que interfiere directamente en tu personalidad"

"¿Te has fijado que muchas personas con el mismo nombre comparten ciertos rasgos de su personalidad?", con esta pregunta, Eida, experta en astrología y numerología comienza uno de sus vídeos más populares. Con más de 15 millones de visualizaciones, en él @eidawitch comparte la idea de que el nombre que llevamos cada uno de nosotros no es una mera casualidad y que, más allá de la elección personal que tomaran nuestros padres en el momento, la numerología explica que cada nombre emite una frecuencia que interfiere directamente en la personalidad de cada uno.

Qué es la numerología

La numerología se conoce como el estudio de las relaciones místicas que se ocultan entre los números, las letras y los seres humanos y que funciona como método de adivinación o interpretación del futuro a través de la simbología de las cifras.

Pese a no ser una ciencia exacta, ya que en la actualidad se la considera una pseudociencia, esta escuela fue utilizada de manera ancestral por los primeros matemáticos de la historia y a día de hoy se concibe como una herramienta para quienes buscan orientación en la vida. Según los expertos, tras nuestro nombre o fecha de nacimiento se encuentra un código secreto que revela aspectos importantes de nuestra vida y personalidad.

Qué significa tu nombre, según la numerología

Según la numerología, uno de los códigos más importantes que podemos extraer a través de nuestro nombre es el 'número de expresión'. Este está relacionado con aspectos de nuestra personalidad, así como rasgos y habilidades a destacar. En la publicación, Eida explica el paso a paso para obtenerlo: "Cada letra de tu nombre tiene un valor y debes sumarlas todas hasta reducirlas a una sola cifra".

A cada letra del abecedario le corresponde un número, siendo el 1 para la 'a', el 2 para la 'b' y así sucesivamente, entre valores del 1 al 9. Por ejemplo, si quisiéramos obtener el número del nombre Ana, deberíamos sumar las cifras 1 (A), 5 (N) y 1(A), que sería igual a 7. En el caso de Andrea, 1(A), 5(N) 4(D) 9(R) 5(E) 1(A), lo que es igual a 25, que es igual a 7 también si sumamos esas dos cifras.

Número 1, la empatía : Este número de expresión nos indica que estamos ante personas empáticas, muy generosas y altruistas , que dan todo de sí sin esperar nada a cambio. No tienen miedo a las nuevas experiencias y siempre buscan el lado positivo. Además, también se caracterizan por tener un carácter fuerte e impulsivo.

: Este número de expresión nos indica que estamos ante , que dan todo de sí sin esperar nada a cambio. No tienen miedo a las nuevas experiencias y siempre buscan el lado positivo. Además, también se caracterizan por tener un carácter fuerte e impulsivo. Número 2, la justicia : Se caracterizan por defender siempre a quien más lo necesita y tener unos valores muy marcados. Son inteligentes y comprensivos , son capaces de ver siempre las cualidades positivas de los demás. Están rodeados de gente, pero deben saber apreciar sus propios defectos para sacar su mayor potencial.

: Se caracterizan por defender siempre a quien más lo necesita y tener unos valores muy marcados. Son , son capaces de ver siempre las cualidades positivas de los demás. Están rodeados de gente, pero deben saber apreciar sus propios defectos para sacar su mayor potencial. Número 3, la sabiduría: El círculo cercano de estas personas siempre acuden a pedirles consejo gracias a su buen criterio, sensibilidad y corazón. Van siempre de frente con los problemas y no les gustan las dobles personalidades. Se caracterizan por ser resolutivos y tienen una fuerte conexión con los animales.

Número 4, la astucia : Es muy difícil engañar a estas personas, ya que son muy analíticos . Tienen una personalidad fuerte que atrae a muchas personas, aunque a veces puede crear envidias e inseguridades en los demás. Aman la estabilidad y la tranquilidad en la vida, además se caracterizan por ser constantes con sus objetivos.

: Es muy difícil engañar a estas personas, ya que son . Tienen una personalidad fuerte que atrae a muchas personas, aunque a veces puede crear envidias e inseguridades en los demás. Aman la estabilidad y la tranquilidad en la vida, además se caracterizan por ser constantes con sus objetivos. Número 5, la positividad : Siempre ven el lado positivo de las cosas. Se caracterizan por tener un f uerte poder de manifestación , aunque su inconformismo puede llegar a frustrarles.

: Siempre ven el lado positivo de las cosas. Se caracterizan por tener un f , aunque su inconformismo puede llegar a frustrarles. Número 6, la fidelidad: Son personas con un fuerte sentimiento familiar y apego. Desprenden confianza a los demás. No obstante, se caracterizan por ser rencorosas, sobre todo si les han fallado, ya que les cuesta mucho perdonar y olvidar.

Número 7, la sensibilidad : Viven al límite, tanto para bien como para mal. Disfrutan de cada objetivo, aunque también suelen frustrarse si algo no sale como lo esperado. Son personas que deben aprender a ser más objetivos y no tan extremistas, ya que en la vida no es todo blanco o negro, también hay escalas de grises.

: tanto para bien como para mal. Disfrutan de cada objetivo, aunque también suelen frustrarse si algo no sale como lo esperado. Son personas que deben aprender a ser más objetivos y no tan extremistas, ya que en la vida no es todo blanco o negro, también hay escalas de grises. Número 8, el carácter : La personalidad de este grupo destaca allá por donde vayan y aunque puede ser bueno a priori, se suelen angustiar al no encontrar gente con sus mismas características. No obstante, suelen mantenerse fieles a su personalidad sin cambiar para encajar.

: La personalidad de este grupo y aunque puede ser bueno a priori, se suelen angustiar al no encontrar gente con sus mismas características. No obstante, suelen mantenerse fieles a su personalidad sin cambiar para encajar. Número 9, la estabilidad: Siempre cumplen con lo que dicen, de modo que suelen aceptar grandes responsabilidades. No obstante, también deben aprender a decir que 'no', ya que hay personas que se aprovechan de su buena fe.