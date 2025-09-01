Un empresario local busca reabrir una conocida estación de esquí en Nueva York: permanecía cerrada desde 2021 y metida en procesos judiciales

Después de años de liturgias y demandas, podríamos estar ante el fin de una era. Desde luego que podría decirse que la década del 2020 no ha sido un camino de rosas para Toggenburg Mountain, una conocida estación de esquí en Fabius, cerca de Syracuse, Nueva York. El declive comenzó concretamente en el año 2021, momento en el que el propietario de Greek Peak decide vender las pistas a Peter Harris, presidente de Intermountain Management, y posteriormente las cerrara para evitar competencia con otras dos áreas de su cartera.

Una decisión que no gustó a la Fiscalía General del Estado de Nueva York y por la que demandaron a la compañía acusándoles de crear un monopolio en el mercado de esquiadores de Syracuse. Aunque recurrieron, una juez de la Corte Suprema de Nueva determinó que la actuación iba en contra de la ley e insta a vender la propiedad a nueva entidad. El foco ahora se sitúa en un nuevo empresario local que busca hacerse con las pistas de Toggenburg Mountain y reabrirlas.

En profundidad

Después de casi 70 años de actividad, las pistas de Toggenburg Mountain cerraron en el momento en el que la compañía de Peter Harris, Intermountain Management, se hicieran con "las llaves". Un movimiento que escondía una estrategia para evitar la competencia con las dos áreas de esquí cercanas de las que ya era propietario, Song y Labrador Mountains. Tras el cierre, el precio de los forfaits en estas dos estaciones aumentó y al igual que las filas.

| Fuente: Snow Industry News

La Fiscalía General del Estado de Nueva York denunció a la compañía acusándoles de crear un monopolio en la zona. Según la demanda, la operación de compra incluyó una cláusula que impedía el uso futuro del terreno como estación de esquí, además de un acuerdo para no contratar a los empleados del antiguo operador, dos pruebas más que suficientes que pusieron en alerta a la fiscalía.

Después de varios recursos, la Corte Suprema de Nueva York dio la razón al Estado e instaron a Intermountain a poner la propiedad a la venta. Afortunadamente, parece que Toggenburg tiene un nuevo comprador interesado, según informa Syracuse.com, que planea reabrir las pistas.

Más detalles

La oferta de 1,75 millones de dólares la ha puesto sobre la mesa un empresario local, Douglas Wheeler, un vecino de la zona cuya familia vendió los terrenos al fundador de la pista de esquí. Se conoce que uno de sus primeros trabajos fue precisamente allí y que, además de reabrir la estación, tendría la intención de trasladar sus otros negocios a la zona.

No obstante, pese a la intención de reabrir las pistas a la mayor brevedad, según el abogado de Wheeler, una apertura para la temporada 2025-2026 parece bastante improbable. Recuerda que se la preparación de la estación llevará su tiempo, al menos unos cuantos meses, y que su coste podría suponer unos 2 millones de dólares adicionales.

Pese a ello, los esquiadores de la zona afirman sentirse esperanzados e ilusionados con la noticia de que la estación de Toggenburg pueda volver a abrir sus puertas, tras varios años cerradas.