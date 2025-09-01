Begoña Pérez (La Ordenatriz): "Ahora que volvemos de vacaciones, podemos aprovechar para limpiar la nevera vacía y los armarios"

Septiembre ya está aquí y eso solo puede significar una cosa: vuelta a la rutina. Aunque el calendario marque que el inicio oficial del año sea el 1 de enero, para muchos, en realidad, este comienza justo después del verano. Con las pilas ya cargadas, retomar la actividad, ya sea en el colegio o en el trabajo, parece algo más fácil. Además, se trata del momento perfecto para resetear el ambiente y comenzar de nuevo.

Recordando una entrevista de Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como La Ordenatriz, con cadena COPE, la experta en orden y limpieza explicaba en el programa que la vuelta de vacaciones era el momento perfecto para limpiar aquellas zonas que no se hacen con tanta frecuencia, como la nevera y los armarios, ya que lo normal es que se encuentren vacíos.

El momento perfecto para poner en orden tu casa

Y es que, aunque es cierto que esta vuelta a la realidad pueda hacerse un poco cuesta arriba, en realidad es el momento perfecto para desempeñar varias tareas, como la de comenzar con ese proyecto que lleva tiempo rondando por tu cabeza, animarte a hacer deporte o limpiar esas zonas de casa para las que nunca encuentras la ocasión.

La bajada de temperaturas también hace que esto sea posible, porque seamos sinceros, a 40 grados a la sombra a nadie le apetece vaciar la nevera y limpiar cada recoveco. "La limpieza profunda yo no la dejaría para agosto, hay otros meses más agradables de temperatura para ello", contaba Pérez en la entrevista. Es más, continuaba explicando que, ahora que justo volvíamos de vacaciones, era lo ideal: "Podemos aprovechar mucho para limpiar la nevera que está vacía o ese armario que lo hemos vaciado por las maletas".

Más detalles

Para ello, la experta recomendaba crear una planificación con las tareas que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, "con un armario, yo lo limpiaría con agua y jabón. Normalmente soportan para una vez o dos veces al año ese tipo de limpieza. Normalmente tienen madera y tal, pero lo suelen soportar ya que debemos secarlo enseguida con una bayeta", explicaba.

Limpiar los armario es algo que suele dejarse un poco de lado por todo el trajín que implica sacar la ropa y los objetos que tenemos dentro. Al haberlo vaciado para hacer la maleta, es la ocasión perfecta, ya que el trabajo será menor y limpiaremos la superficie de cara a la nueva temporada. La Ordenatriz confesó que a ella le gustaba hacerlo con oxígeno activo, ya que es un desinfectante natural muy efectivo.