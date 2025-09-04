Cómo limpiar las alfombras de casa para eliminar los ácaros y la suciedad antes de que llegue la temporada de frío

Queda poco tiempo para que se acabe el verano, momento en el que muchos sacan las alfombras del armario, para darle un toque más cálido a sus hogares, aunque otros muchos prefieren dejarlas puestas todo el año. Sea como sea, si no se mantiene una buena higiene, se pueden llenar de ácaros y suciedad no deseada, por lo que conviene conocer las técnicas para su cuidado antes de que llegue el otoño.

Para ello debemos centrarnos en ambos lados de la alfombra, es decir, tanto en el derecho, como en el revés. Para el revés (la parte que estará en contacto con el suelo), podemos pasar una aspiradora para eliminar la suciedad visible, si es que la tuviera.

Si queremos además desinfectar esta zona, tan solo debemos pasar una bayeta humedecida con agua y vinagre de limpieza (llenaremos un cubo con 2 litros de agua y 100 mililitros de vinagre de limpieza, ya que también usaremos esta mezcla para limpiar el otro lado de la alfombra) tras haber aspirado esta parte.

Eliminar la suciedad

Después, pasaremos a la parte superior de la alfombra, donde se acumula la mayor parte de suciedad y ácaros. En primer lugar, aspiraremos muy bien y en todas las direcciones, con el fin de eliminar pelos o cualquier resto que haya quedado enganchado en la tela.

Tras aspirar, espolvorearemos bicarbonato por toda la superficie y dejaremos actuar unos 20 minutos. Mientras, pasaremos nuevamente la bayeta humedecida en la mezcla de agua y vinagre de limpieza por toda la parte superior de la alfombra, ya que el vinagre ayudará a eliminar las manchas, además de tener propiedades desinfectantes y antibacterianas.

Por último, cuando se seque la alfombra, tocará aspirar nuevamente, para eliminar por completo el bicarbonato, por lo que esta vez será esencial pasar la aspiradora en todas las direcciones, con movimientos lentos y firmes, ya que si no deben quedar restos.

De esta forma, la alfombra habrá quedado totalmente limpia y desinfectada para poder usarse sin problemas esta temporada, además de tratarse de una técnica que se puede aplicar siempre que se necesite, ya que no daña la superficie y requiere de pocos productos que todos tenemos por casa.