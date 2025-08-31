Qué día empiezan las clases en Madrid: consulta el calendario del curso escolar 2025-2026

Queda muy poco para que finalice el mes de agosto, por lo que, con la llegada de septiembre, son muchos los que se preparan ya para la conocida como vuelta al cole, ya que septiembre es sinónimo de comienzos y, como no puede ser de otra manera, se inicia el nuevo curso escolar 2025-2026, también en la Comunidad de Madrid.

De hecho, el día de inicio del curso escolar en la Comunidad de Madrid varía dependiendo del nivel de estudios que se vayan a cursar. En el calendario escolar oficial, para cada nivel de estudio, se ha establecido una jornada de incorporación a las aulas.

Concretamente, mediante la Orden 1476/2025, de 4 de mayo, del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, se aprobó el nuevo calendario escolar para este nuevo curso en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.

Inicio del curso escolar 2025-2026 en Madrid

Tras la orden aprobada el pasado mes de mayo, se ha establecido que el nuevo curso escolar 2025-2026 en la Comunidad de Madrid comience el próximo lunes 8 de septiembre en los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial y los Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música.

Un día después, el martes 9 de septiembre, volverán a las aulas los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y de Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas y centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de ESO.

El miércoles 10 de septiembre de 2025 es la fecha de inicio de curso para los estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores. Además, el 18 de septiembre iniciarán su actividad lectiva los Centros de Educación de Personas Adultas, y el día 19 de septiembre se pondrá en marcha el primer curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño de las Escuelas de Arte, como se recoge en la web de la Comunidad de Madrid.

Calendario escolar 2025-2025 en Madrid

De este modo, a continuación puedes consultar tanto los días de inicio del curso en los diferentes niveles y tipos de estudios como los periodos vacacionales y festivos:

8 de septiembre : inicio del curso para centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial y los Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música.

: inicio del curso para centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial y los Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música. 9 de septiembre : inicio del curso para Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y de Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas y centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de ESO.

: inicio del curso para Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y de Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas y centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de ESO. 10 de septiembre : inicio del curso para Enseñanzas Artísticas Superiores.

: inicio del curso para Enseñanzas Artísticas Superiores. 18 de septiembre : inicio del curso para Centros de Educación de Personas Adultas.

: inicio del curso para Centros de Educación de Personas Adultas. 19 de septiembre : inicio del curso para ciclos de Artes Plásticas y Diseño de las Escuelas de Arte.

: inicio del curso para ciclos de Artes Plásticas y Diseño de las Escuelas de Arte. 8 de diciembre : festivo de carácter general

: festivo de carácter general 13 de octubre : no lectivo

: no lectivo 3 de noviembre : no lectivo

: no lectivo Vacaciones de Navidad : del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

: del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Vacaciones de Semana Santa : del 27 de marzo al 6 de abril de 2026.

: del 27 de marzo al 6 de abril de 2026. 19 de junio : fin de clases para segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, 1º de Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas de Música, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte y Educación de Adultos. (Los alumnos de 2º de Bachillerato concluirán el curso según las necesidad derivadas de la PAU).

: fin de clases para segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, 1º de Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas de Música, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte y Educación de Adultos. (Los alumnos de 2º de Bachillerato concluirán el curso según las necesidad derivadas de la PAU). 31 de julio: fin de curso para Escuelas Infantiles y Casas de Niños.