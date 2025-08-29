Aviso a los padres de 50.000 bebés a partir del 1 de septiembre: se abre la cita previa para vacunar frente al virus que causa la bronquiolitis en Madrid

A partir del lunes 1 de septiembre de 2025, la Comunidad de Madrid abre el periodo para pedir cita previa y poder vacunar a los bebés menores de seis meses frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante entre otras infecciones de la bronquiolitis, por lo que los padres deben estar pendientes de esta fecha y del plazo disponible para solicitar la cita.

El objetivo es proteger a 50.000 de estos menores en la campaña que comenzará el próximo 1 de octubre, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado y como recoge Europa Press.

¿Quién se podrá vacunar? Hopitales

La campaña de vacunación está dirigida a los niños de menos de seis meses (nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año), que serán inmunizados a lo largo del mes de octubre con cita previa en nueve hospitales públicos de la región:

12 de Octubre

Infantil Niño Jesús

Gregorio Marañón y La Paz, en la capital

Puerta de Hierro-Majadahonda

Sureste, en Arganda del Rey

Móstoles

Infanta Cristina de Parla

Hospital del Henares, en Coslada

Por su parte, si la fecha de nacimiento se sitúa entre el 1 de octubre de este año y el 31 de marzo del próximo 2026, temporada de transmisión del VRS, recibirán esta protección en las maternidades en las que nazcan, antes del alta hospitalaria.

Aviso por SMS

Para reforzar la difusión, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad enviará a principios de este mes de septiembre mensajes SMS a las familias de los menores a los que se recomienda la inmunización.

Además, pondrá en marcha una campaña con materiales divulgativos, en español, francés, inglés, árabe y chino, que se distribuirán en los hospitales y centros de salud públicos, y también estarán disponibles en la web.

En la pasada temporada se administraron 45.957 dosis y se alcanzó una cobertura del 90% de la población diana. Gracias a esta inmunización se consolidó una importante disminución de casos tanto en Atención Primaria como hospitales, donde los ingresos se redujeron hasta en un 90% respecto a los años previos al inicio del programa.