"No queremos arriesgar porque puede que seas un cerdo": Una cafetería cuelga un polémico cartel en la puerta del baño y las redes sociales no dan crédito

Aunque es cierto que hay ocasiones en las que no queda más remedio que pedir permiso para ir al baño, cada vez hay más establecimientos que prohíben la entrada a los aseos si no ha habido una consumición previa. Básicamente el motivo principal de esta decisión es el mantenerlos en el mejor estado posible, aunque haya ocasiones que ni con esas el nivel de limpieza es el adecuado.

Ante ello, ha habido una cafetería, con muy pocos pelos en la lengua, que ha colgado un cartel justo en la entrada del baño cuyo mensaje no deja indiferente a nadie.

"No los dejes peor de lo que estaban"

Seguro que en más de una ocasión has ido al baño de un bar o cafetería y te has encontrado con una escena que podría salir perfectamente en una película de terror. Aunque para la gran mayoría resulte hasta complicado crear tal estropicio, hay muchos que no piensan igual o que, por lo menos, actúan como si no lo fuera. Para la cafetería de la Estación de O Grove la situación ha llegado al límite y ha pedido con un "amable" cartel responsabilidad a los clientes.

"No vamos a pedir que dejes los baños como si fuera tu casa, ni siquiera como te gustaría encontrarlos, no queremos arriesgar porque puede ser que seas un cerdo y tengas tu casa como una pocilga". Estas son las primeras palabras que se pueden leer en el cartel que han colgado y que posteriormente ha publicado @soycamarero en redes sociales.

Este cartel esta en el baño de la cafeteria de la Estacion de O Grove ??? pic.twitter.com/yTGgANUppJ — Soy Camarero (@soycamarero) August 28, 2025

Y para quienes crean que se les está encomendando una tarea complicada, han querido dejar por escrito unos cuantos consejos. "Si tu falta de civismo y empatía te obligan a abrir el baño aunque no tenga agua, no lo uses", "Sabemos que si tienes poca vergüenza, vas a abrir el baño atascado igual y lo vas a dejar hecho unos zorros y te irás tan contento, pero no te preocupes, el karma y las meigas harán su trabajo", son algunos de los que se pueden leer en el cartel.

La reacción en redes sociales

La publicación no deja de recibir visualizaciones y comentarios de usuarios que no han dudado en expresar también su opinión después de haber leído el cartel. Y es que, aunque pueda parecer un mensaje desmesurado, en ciertas ocasiones sí que está justificado. "Doy fe que la gente es muy cerda y que los que limpian no cobran lo suficiente", escribe un internauta.

Otros usuarios señalan que aunque no falta razón, la extensión del cartel podría minimizar su eficacia: "El que hace lo que dice probablemente no tenga tiempo de leerlo o su capacidad lectora no de para ello". Con humor hay quien llega a comentar que habría valido con poner "mea feliz, mea contento, pero mea dentro".