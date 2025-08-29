Cuándo hay Luna llena en septiembre 2025

Las fases de la Luna influyen directamente en algunos ámbitos de la Tierra, sobre todo, los relacionados con la propia naturaleza, como pueden ser las mareas o la agricultura. Sin embargo, muchas personas muestran interés por las fases lunares debido a otros motivos, como pueden ser las creencias astrológicas o por la influencia en los embarazos o, incluso, el crecimiento del cabello, entre otras convicciones populares.

Las fases lunares no son más que los cambios que se van produciendo en la Luna, nuestro satélite, vistos desde la Tierra, es decir, la parte que queda iluminada respecto a los cambios de posición que va haciendo respecto al Sol y la Tierra.

En concreto, las cuatro fases importantes de la luna son: nueva, creciente, llena y menguante. La consecución del ciclo completo a través de estas cuatro fases se conoce como lunación.

Fases de la Luna en septiembre de 2025

De este modo, a continuación se muestran las fechas en las que se va a producir cada una de las fases de la Luna durante el mes de septiembre de 2025, unos datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN):

Luna llena : 7 de septiembre de 2025, a partir de las 20.09 horas

: 7 de septiembre de 2025, a partir de las 20.09 horas Cuarto menguante : 14 de septiembre de 2025, a partir de las 12.33 horas

: 14 de septiembre de 2025, a partir de las 12.33 horas Luna nueva : 21de septiembre de 2025, a partir de las 21.54 horas

: 21de septiembre de 2025, a partir de las 21.54 horas Cuarto creciente: 30 de septiembre de 2025, a partir de las 01.54 horas