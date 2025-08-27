Mercadona rebaja uno de sus productos estrella: la botella cuesta ahora 2,60 euros

Mercadona, la cadena española de supermercados con gran presencia en nuestro país, está contantemente añadiendo nuevos productos a sus lineales, a lo que se suma ahora el aviso por descuentos y bajadas de precios que se pueden consultar en la web, los cuales se aplican, incluso, a algunos de los favoritos de los clientes.

Es el caso de la botella de gazpacho fresco de Hacendado que, hasta ahora, Mercadona vendía por un precio de 2,70 euros. Ahora, en su web de venta online se puede encontrar el descuento de 10 céntimos, ya que tiene un precio de 2,60 euros por botella.

Gazpacho fresco de Hacendado

Se trata de uno de los productos que no puede faltar en la nevera de ninguna casa en verano. En este caso, el gazpacho fresco de Hacendado es una buena opción, ya que viene ya preparado, en una botella de un litro por un total de 2,60 euros.

Además, está elaborado con aceite de oliva virgen extra, al mismo tiempo que es una opción que no contiene gluten. "Al ser un producto fresco, sin tratamiento térmico, se pueden separar los ingredientes. Si se rompe la cadena de frío el producto puede fermentar", se indica en el etiquetado.

En cuanto a su composición e ingredientes, posee:

Tomate

Agua

Aceite de oliva virgen extra (7%)

Pimiento

Pepino

Vinagre

Sal

Ajo

Botella de gazpacho fresco de Hacendado. / Foto: Mercadona