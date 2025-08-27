El sencillo truco para limpiar las zapatillas de gamuza y que queden impecables como el primer día

Ahora que se acerca ya el otoño y a las sandalias le quedan los días contados, hay quienes están sacando las zapatillas del armario para ponerlas a punto. Si tienes en tu colección unas de gamuza sabrás que, además de combinar muy bien con varias prendas, también tienen un tejido algo delicado. Por supuesto, y más en este caso, a la hora de limpiarlas la lavadora no está recomendada, ya que acaban deformando el zapato.

Conocer cuál es la rutina que debemos llevar a cabo es imprescindible para garantizar un buen resultado y cuidar nuestras zapatillas. Así lo explica Lucía Lipperheide, experta en limpieza y cuidado del hogar, en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Cómo limpiar las zapatillas: el paso a paso

Aunque parezca complicado, en realidad conseguir que este tipo de zapatillas queden limpias e impolutas como el primer día es más fácil de lo que creemos. Incluso en los casos más complicados, cuando parece que ya no hay nada que hacer, la experta asegura tener la solución. "Primero quitamos los cordones y los ponemos en remojo con agua, bicarbonato y una pastilla de lavavajillas", explica. Este paso es muy simple y al ser una de las zonas que más se ensucian, el cambio es radical.

Mientras, procede a eliminar la suciedad de la tela de la zapatilla. Para ello, con un cepillo de cerdas suaves, cepilla durante un par de minutos para levantar el barro y el polvo de la gamuza. Después, será necesario limpiar con agua micelar y algodones. "Esta es perfecta para el ante, ya que limpia sin dejar cercos y sin empapar. Así no daña el tejido", menciona.

Tras ello, deja secar a la sombra y aclara los cordones. Para limpiar los bordes y el interior de la zapatilla, Lucía Lipperheide utiliza un detergente específico y agua. "Por último, aplicamos spray impermeabilizante, ya que crea una barrera invisible alargando el tiempo entre limpiezas".