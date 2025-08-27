Cómo preparar un flan en el microondas en solo 3 minutos y con pocos ingredientes

Seguro que en más de una ocasión te ha venido el típico antojo de dulce y no tenías nada a mano en la cocina. Ahora bien, aunque tengamos asociada la idea de que la repostería es un mundo de lo más complicado y que para preparar un postre debemos dedicarle tiempo, realmente hay recetas que son la excepción. El ejemplo perfecto es este flan de huevo que se prepara en menos de cinco minutos y para que el no necesitas casi ningún ingrediente.

Delicioso, fácil de preparar y sin horno

Si hay una receta que nos transporta al pasado, una de ellas es la del flan. Fácil de preparar y un bocado delicioso, forma parte de la carta de postres tradicionales que nunca fallan. Podría decirse que es uno de esos que con tan solo probar un bocado nos lleva a la casa de la abuela o algún ser querido. Como ya hemos comentado previamente, pese a que haya quienes le tengan un poco de respeto a la repostería, esta receta es una de las más fáciles.

No hace falta que seas un manitas en la cocina y si encima dispones de poco tiempo, esta es la receta perfecta. Prepararla en casa no es tan complicado como parece y con esta versión no vas a tener ni que recurrir al horno, ya que con el microondas será más que suficiente en el caso de querer algo inmediato y solo unas pocas unidades.

Con solo unos pocos ingredientes, que seguro que ya tienes por casa, puedes conseguir este postre clásico de textura suave y con el caramelo perfecto sin tener que ensuciar.

| Fuente: Istock

Receta de flan en el microondas

Ingredientes:

1 huevo

120 ml de leche

2 cucharadas de leche condensada

1 cucharada de esencia de vainilla

Caramelo líquido

Preparación:

En un recipiente, añade el huevo y la leche. Bate y después incorpora la leche condensada. Sin dejar de remover, añade unas gotitas de esencia de vainilla. En un molde para flan, unta sirope de caramelo en la base y tras ello añade la mezcla. Introduce el molde en el microondas durante unos tres minutos. Deja enfriar unos minutos a temperatura ambiente y después mete en la nevera.