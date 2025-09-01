Piden que nos preparemos en España por lo que está pasando en Corea del Sur: la advertencia de una experta en comida

La sensación de adentrarse en un restaurante de comida rápida que parece sacado del año 2050 resulta, cuanto menos, impactante. Esto es lo que experimentó Lauren Wolfe (@laurenwolfe), una popular creadora de contenido de viajes y 'lifestyle', durante su visita a un local "tipo McDonald's" en Corea del Sur.

En profundidad

En su vídeo, que ya acumula más de 2,2 millones de 'me gusta', Lauren describe la experiencia como si hubiera "entrado en el año 2050". Y es que, en este restaurante, los pedidos se realizan en pantallas táctiles futuristas y la comida se recoge en compartimentos automatizados, sin necesidad de interactuar con ningún empleado.

En la descripción del vídeo, Lauren se sincera: "A veces está bien no tener interacción humana", una frase que ha provocado reacciones divididas entre sus seguidores. Algunos comentarios celebran la automatización, calificándola de "innovadora y conveniente", especialmente para personas introvertidas. "Mi vida de introvertido necesita esto", comenta uno de los usuarios.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. Otros critican la falta de interacción humana y describen el ambiente como "frío y despersonalizado": "Esto parece una nave espacial donde estoy solo trabajando y comiendo. Echaría de menos el contacto humano". Otro usuario resumió la discusión afirmando: "Es un avance increíble, pero tiene pros y contras. La eficiencia es impresionante, pero resulta un poco robótico".

Más detalles

El restaurante en cuestión pertenece a Lotteria, una cadena de comida rápida fundada en 1972 por el grupo Lotte, con sede en Japón y Corea del Sur. Con más de 1.000 establecimientos repartidos en Asia Oriental, Lotteria ofrece hamburguesas, patatas fritas, menús para el desayuno y refrescos, pero su concepto automatizado ha llevado la experiencia de los restaurantes a un nuevo nivel.

En algunas de sus sucursales, como la que visitó Lauren, el modelo de servicio elimina completamente la interacción humana. Los clientes realizan su pedido en máquinas de autoservicio, pagan mediante dispositivos electrónicos y recogen su comida en puntos de recogida automatizados.