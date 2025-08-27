Ni vinagre ni sal: elimina las malas hierbas del patio en 24 horas para siempre con solo un producto del hogar

Las malas hierbas, como bien sabemos, son plantas que surgen en lugares donde el ser humano no desea que crezcan. Por lo general, se encuentran en campos de cultivo, ahora bien, también pueden darse en pastos, huertas, jardines e incluso en patios exteriores del hogar.

Ante este panorama, son muchos los españoles y españolas que se preguntan cómo surgen. Pues bien, según Iberdrola, la respuesta está muy vinculada con su capacidad reproductora, es decir, ellas mismas encuentran la forma de generar miles y miles de semillas que se dispersan, ya sea por la acción del viento, de los animales...

En profundidad

Pese a que no es nada sencillo, la realidad es que se puede acabar con las malas hierbas. De acuerdo a la información que han proporcionado numerosos expertos a lo largo de los años, los métodos preventivos son los más eficaces tanto a corto como a largo plazo.

Eso sí, si la prevención no funciona, existen métodos agronómicos (cubiertas vegetales), mecánicos (recolección), biológicos (pastoreo) y químicos (herbicidas) que las elimina. Estos últimos, conviene señalar, pueden resultar muy perjudiciales para el medio ambiente y el ser humano, si son mal empleados.

Más detalles

Por suerte, se ha viralizado un truco en redes sociales (más concretamente TikTok) que acaba con ellas para siempre con un solo producto: mortero blanco. Esto es una mezcla de cemento blanco, cal y arena fina que se emplea principalmente en los trabajos de albañilería.

Cuando la maleza crece entre los adoquines, las piedras o las juntas de baldosas, es muy complicado quitarlas, puesto que se quedan raíces o huecos por donde regresan. Por desgracia. Al parecer, rellenar esas juntas con mortero blanco evita que las semillas o lar raíces encuentren espacio para crecer.

A tener en cuenta

Cabe destacar que para llevar a cabo este procedimiento debe usarse una manga pastelera -sí, como las de repostería que vemos en programas de televisión de cocina-. ¿El motivo? Está muy claro: permite aplicar el mortero de forma controlada y precisa en las juntas, sobre todo en superficies irregulares o decorativas.

Sin duda alguna, antes de todo hay que limpiar bien la junta y humedecer la zona. La pieza audiovisual, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de meses, con varios comentarios tanto a favor como en contra y cientos de visualizaciones en la citada red social.