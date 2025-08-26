Una familia se cuela en el recinto de lobos de Cabárceno y las imágenes dan la vuelta en redes sociales: "Es una conducta incívica y temeraria"

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno vuelve al punto de mira, esta vez tras un hecho ocurrido durante el pasado fin de semana y que ha levantado revuelo en redes sociales. Al parecer, según difunde Europa Press y se puede ver en un vídeo compartido a través de TikTok, una familia integrada por tres personas, dos adultos y un menos, se habría adentrado en el recinto, tras colarse por una valla de manera y subirse después a un risco para observar a los lobos.

En profundidad

Estos hechos se pueden ver gracias al vídeo que logró capturar otro visitante, el creador de contenido Xtrauss, y que lleva en redes sociales desde el domingo. Es importante tener en cuenta que más allá de la imprudencia, se trata de una clara infracción de las normas de la instalación, ya que allí conviven en semilibertad más de un centenar de especies de animales de los cinco continentes.

La organización ha aprovechado la ocasión para mostrar su "condena absoluta", según recoge 'El Diario Montañés'. Recuerdan que existen miradores "estratégicos y seguros" a lo largo del recinto para poder observar adecuadamente a los animales que alberga Cabárceno, sin poner en riesgo la integridad ni la seguridad de ningún visitante.

Al hasta el momento, se sabe que Cantur, la empresa pública encargada de la gestión de Cabárceno tiene la intención de entregar el vídeo difundido en redes a la Guardia Civil para tratar de identificar a quienes se colocaron e interponer la correspondiente denuncia, según han confirmado fuentes de la sociedad, dependientes de la Conserjería de Turismo, a Europa Press.

La reacción en redes sociales

Tras 48 horas desde su publicación, el vídeo se ha viralizado en TikTok y alcanza hasta el momento más de 300.000 visualizaciones, 8000 'me gustas' y casi 300 comentarios. Si algo queda claro al echar un vistazo a las reacciones de los internautas es que se trata de una conducta "temeraria e incívica". Es más, en el vídeo se puede ver claramente como, justo debajo se encontraba un lobo merodeando. "Es una barbaridad, ahora mismo hay un traspiés y te caes dentro de la instalación", se puede escuchar al creador de contenido en el vídeo.

"He trabajado en el parque y he de decir que la gente va en contra de todo lo que se dice. Hay muy poca responsabilidad y solo hay que decirles lo que está prohibido para que sepas lo que van a hacer", comenta una usuaria. Otros, más allá de la indignación, se alegran de no tener que lamentar ningún daño, aunque prefieren no tener que pensar sobre lo que hubiera pasado a continuación de no ser así: "¿Y si un lobo hubiera mordido alguno? Madre mía...", expresa otra.