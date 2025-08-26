Ni marrón ni negro, el color de sombra que lleva siempre la reina Letizia resalta los ojos verdes y es uno de los más elegantes a partir de los 50

Elegancia y seguridad. Si tuviéramos que definir la imagen de la reina Letizia, sin duda alguna esas dos palabras no podrían faltar. No hay duda de que uno de los puntos fuertes de la monarca, más allá de su excelente oratoria, es la de saber sacarse partido. Desde la primera vez que el mundo posó los ojos sobre ella, como presentadora de noticias en los 2000, su estilo estaba marcado por las tendencias del momento, un ahumado frío en los ojos, labios perfilados en color café y prendas serias.

Con el paso de los años, la evolución ha sido más que evidente y podríamos decir que se encuentra en uno de sus mejores momento, tanto que a nadie le sorprende que se la considere dentro y fuera como una de las 'royal' con más estilo. Y no solo nos referimos a sus 'looks' perfectamente seleccionados, también ponemos el foco en las técnicas de maquillaje que la hacen lucir impecable.

Cómo resaltar los ojos verdes

Doña Letizia ha sabido adaptar su maquillaje a las tendencias del momento, eso sí, sin perder de vista cuáles son las técnicas que realmente le favorecen a sus rasgos. La Reina sabe que sus ojos de color verde-hazel es uno de sus puntos fuertes, por lo que se suma a aquellos tonos que resaltan su mirada. Y aunque todavía haya quienes piensen que la mejor forma de hacerlo es con un delineado en los mismos tonos verdosos, si lo que realmente queremos profundizar nuestro color natural, entonces la apuesta debe ir en tonos burdeos, vinos y violeta. La explicación es sencilla, al encontrarse enfrentados en el círculo cromático se consideran colores complementarios, por lo que combinan a la perfección.

| Fuente: Gtres

Ya en una ocasión, Susana Marín, experta en estética y maquillaje, publicó un vídeo en sus redes sociales hablando del make-up de la reina Letizia y explicó el motivo por el que sus ojos siempre llamaban la atención. Marín resume la técnica en tres claros pasos: un delineado en tonos burdeos, combinado con sombras en tonos rojizos y unas buenas pestañas voluminosas que terminen de enmarcar la mirada. "Hace que los ojos verdes, se vean aún más verdes", explica.

Para conseguir este maquillaje, lo mejor es aplicar el delineado en tonos burdeos a ras de pestañas, tanto en la parte superior como en la inferior y difuminar, para conseguir un toque ahumado que se funda con el resto de la piel. De esta forma, además de quedar un poco más natural, también aporta la calidez que necesitan este tipo de ojos. Para terminar de enmarcar la mirada, podemos marcar en negro la línea de agua y maquillar bien las pestañas.

Finalmente, la experta recomienda productos de maquillaje con los que podemos conseguir el mismo efecto, como el lápiz burdeos de Charlotte Tilbury, el doble wear waterproof de Estee Lauder o la que afirma que es la sombra favorita de Doña Letizia, la 530 Majestic Rose de Guerlain.