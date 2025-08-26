Adiós al calzado a ras del suelo: esta la nueva tendencia 2025 para las mujeres más modernas

Todavía quedan varios meses para que llegue el invierno, pero ya se pueden conocer algunas de las tendencias que, casi con total seguridad, llevarán las mujeres en nuestro país. Lejos queda, claro está, el calzado a ras de suelo que tan de moda se ha puesto este verano.

Y es que en esta estación, que llegará a finales del mes de diciembre, las bajas temperaturas y los días de niebla y lluvia son los grandes protagonistas. De ahí que las botas mosqueteras -más conocidas como botas 'over the knee'- se perfilen como las mejores de cara a la próxima temporada.

En profundidad

Aunque todas las miradas están puestas en ellas por su aspecto, lo cierto es que su practicidad también se valora mogollón. De hecho, su altura no impide que sean más versátiles de lo que podríamos llegar a imaginar, estando presentes en algunas pasarelas de marcas reseñables como Chanel, Chloé...

Como bien sabemos, se centran en lo estético y el estilo, creando la ilusión de piernas delgadas y más largas, algo muy buscado este 2025. Por suerte, se pueden combinar tanto con looks casuales como formales, ayudando a mantenerse muy abrigada ante climas fríos.

Más detalles

No obstante, es crucial distinguir estos aspectos positivos de los de unas botas de comprensión, que ofrecen beneficios tanto a corto como a largo plazo, como la mejora de la circulación o la recuperación muscular. Sin duda, los tonos clásicos como el marrón y el negro continúan siendo los más elegidos.

Cabe destacar que su origen data del siglo XVIII, cuando formaban parte del vestuario masculino. Ahora bien, con el paso de los años, su influencia se extiende rápidamente y pasa a formar parte del vestuario femenino, llegando a su punto álgido en el siglo XX.