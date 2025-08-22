Una joven se va de Erasmus a Italia y pide ir a urgencias por un dolor de tripa: la respuesta de los médicos es para no olvidar

La época de Erasmus debería ser recordada por lo positivo, ya que combina el crecimiento personal, con el académico y el profesional, al fomentar la independencia tanto a corto como a largo plazo, aprender nuevas culturas e idiomas, mejorar el currículum y ampliar las perspectivas de la carrera.

Más aún si cabe si tienes la suerte de ir a un destino como Italia. Este país destaca por su vasta riqueza cultural e histórica, la gastronomía, la moda, su influencia en el arte, la música y la literatura, su belleza paisajística y por albergar numerosos sitios Patrimonio de la Humanidad declarados por la UNESCO.

Pero no fue así para Paula (conocida en redes como @paulacucaa). En uno de sus vídeos en TikTok ha contado de manera tajante su historia personal -ocurrida ya hace dos años-, donde tras dolerle muchísimo la tripa, toma la decisión de acudir a urgencias rápidamente.

Allí, la ingresaron debido a que tenía el intestino muy inflamado, pero pasaba los días sin comer absolutamente nada. Ahí es cuando la realizaron más pruebas y le dieron uno de los peores diagnósticos que había escuchado en toda su vida: tenía infección por Giardia.

¿Y qué es? Pues bien, se trata de una infección intestinal caracterizada por cólicos estomacales, hinchazón, náuseas y varios episodios de diarrea crónica. Según 'Mayo Clinic', es causada por un parásito microscópico que aparece en todo el mundo, en especial en las zonas con agua contaminada e higiene deficiente.

Al parecer, los parásitos se encuentran en lagos y arroyos en las zonas rurales, pero también en los suministros públicos de agua, piscinas, jacuzzis y pozos. Es más, también puede transmitirse a través de los alimentos y mediante el contacto con otra persona.

Aunque las infecciones por Giardia desaparecen, por lo general, en pocas semanas, la realidad es que es posible tener unos problemas intestinales durante mucho tiempo después de que los parásitos hayan desaparecido. Por suerte, son varios los medicamentos que son efectivos contra los parásitos de Giardia.

Eso sí, no todas las personas responden a ellos. La mejor manera de prevenir la giardiasis es practica una buena higiene, lo que incluye el lavado de manos frecuente, no consumir agua que pueda estar contaminada y pelar o lavar las verduras y la fruta fresca antes de comer. "Tened mucho cuidado", ha advertido la tiktoker.