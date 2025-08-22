Adiós a las hortensias: un jardinero pide no tener estas 5 plantas dentro de casa

Parece que se ha puesto de moda en los últimos meses, pero en realidad es una tradición arraigada en nuestro país desde hace mucho tiempo: tener plantas en casa. Y más en la actualidad, con viviendas cada vez más pequeñas donde parecen aportar algo de vida.

Más allá de esto, es una evidencia que su presencia mejora la calidad del aire purificado, regula la humedad, contribuye a la reducción del estrés y el aumento del bienestar psicológico y cumple una función decorativa que aporta un color y crea un ambiente más agradables y acogedor.

En profundidad

En concreto, las investigaciones más recientes reflejan que este fenómeno es una manera de expresar sentimientos y crear un refugio simbólico lleno de vida. O lo que es lo mismo, toda la conexión emocional se aprecia a la perfección en el deseo de nutrir, cuidar y tener algo que florezca bajo nuestro cuidado.

Sorprendentemente, después de la pandemia ha habido un creciente interés por decorar los espacios interiores con multitud de plantas: desde helechos impresionantes hasta cactus minimalistas. Hay alternativas que se adaptan muy bien a todos los estilos decorativos y necesidades personales.

Más detalles

Ahora bien, según un jardinero conocido en TikTok como @DiegoMondra, hay que evitar estas cinco en nuestro hogar:

Hortensia. Es una planta repleta de simbolismo que representa la abundancia, la belleza y la gratitud. Adelfa. Es una planta mediterránea muy resistente que se adapta bien a diferentes suelos. Filodendro. Es una planta trepadora con grandes hojas verdes en forma de corazón. Kalanchoe. Es un planta que se caracteriza por sus atractivas hojas carnosas y sus flores brillantes. Belladona. Es una planta vivaz que puede alcanzar un metro y medio de altura.