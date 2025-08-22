Un hombre pide el desayuno y se queja de lo que hace a diario el restaurante: lección de vida y una respuesta del dueño para no olvidar

El sector de la hostelería no es para todo el mundo. ¿El motivo? Está claro: nunca deja de sorprendernos. Cuando no es por la reacción de un cliente por el servicio recibido, es por las condiciones de ofertas laborales, sucesos totalmente inéditos o por alguna reseña escrita en Google.

Precisamente dentro de este último grupo, se ha viralizado recientemente la valoración de un usuario a un restaurante de Palermo Hollywood. Más concretamente, se ha popularizado la respuesta del dueño después de la crítica de una persona al enterarse de que el local ofrecía comida a alguien que vivía en la calle.

Hechos

Todo empezó cuando Alex Bonifacio publica una reseña negativa en Google después de haber desayunado en el bar. Bajo el título de 'Ideal para homeless', manifiesta que la calidad de la comida es muy buena, a pesar de que a veces viene un poco salada.

Hasta aquí todo normal. Pero ahora viene lo peor: expresa su descontento al ver que una persona sin hogar recibía atención gratuita en el local. "Una lástima porque el lugar es hermoso", lamenta el usuario. Lejos de quedarse callado, el dueño fue el encargado de responder públicamente.

Más detalles

Y fue tajante. Al parecer, la persona que genera la controversia se llama Marco, conocido en el barrio como Tweety, y es un vecino de la zona desde hace mucho tiempo que pasa por una situación de vulnerabilidad y vive cerca del local. Sí, incluso antes de la llegada del propio restaurante.

"Qué injusto sería no darle una mano y más aún en días tan fríos, ¿no? Pero entendemos que tus preocupaciones sean el nivel de sal en la comida. Nosotros nos seguiremos preocupando por recibir a todos y vos por la sal en tu comida", se puede leer en la reseña.

A tener en cuenta

La reacción del usuario no tardó en llegar de nuevo: "Si estás en situación de calle, andá a Cuadra que comés gratis, viven de darle de comer a los que están en situación de calle y no de los $45.300 que salió mi desayuno para dos personas". Pero este no recibió contestación.

La publicación ha llamado la atención de multitud de personas en las redes sociales, sobre todo en 'X' (antes conocido como Twitter), elogiando la labor que hacían desde el restaurante y pidiendo que no la dejara de hacer nunca. Una lección de vida.