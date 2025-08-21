La planta de interior que recomiendan todos los expertos: ideal para casas con poca luz natural y no es tóxica para las mascotas

Las plantas dan un toque fresco y verde a cualquier casa, siendo uno de los mejores elementos decorativos que se pueden encontrar, pero muchas de ellas necesitan luz solar directa para poder seguir viviendo; sin embargo, no todas las viviendas tienen una gran fuente de luz natural, por lo que los expertos tienen la Aspidistra (también conocida como Pilistra) entre sus favoritas, y no es para menos, ya que se considera una planta todoterreno, capaz de sobrevivir en muchos ambientes.

No solo no requiere de luz natural directa, convirtiéndose en la opción ideal para interiores o jardines con poca luz, sino que además es de las más bonitas y lustrosas, ya que cuenta con unas grandes hojas que no dejan a nadie indiferente.

Si se desea tener esta planta en exterior, lo más recomendable es que sea en una zona donde no de el sol demasiadas horas, ya que prefiere ambientes más oscuros.

Paralelamente, resiste muy bien los cambios de temperatura y no requiere de muchos cuidados, ya que con regarla cada 10-15 días es más que suficiente, así que también es perfecta para los más olvidadizos. Regarla con mayor frecuencia puede ser incluso perjudicial.

También destaca por ser pet friendly, ya que no es tóxica para las mascotas, por lo que no supondrá ningún problema tenerla dentro de casa si convivimos con perros o gatos, a diferencia de otras plantas de interior que sí pueden causarles problemas en su salud.

Dos aspectos clave

Tan solo hay dos aspectos a tener en cuenta si vamos a tener una Aspidistra en casa. Por un lado, si bien se trata de una planta muy agradecida, debemos de ser conscientes de que tiene un crecimiento lento, por lo que tardaremos un tiempo en ver esos grandes tallos y hojas.

Por otro lado, es muy recomendable mantener una buena higiene, limpiando sus hojas con relativa regularidad, para evitar así no solo la acumulación de suciedad, sino posibles insectos que puedan encontrarse en ella.