El remedio casero para recuperar el color de la ropa desteñida con solo dos ingredientes

Es común que una prenda quede desteñida en alguna zona, y esto se puede deber a muchos motivos. La mayoría de personas piensan que cuando sucede, ya es imposible recuperar el color en la parte afectada, pero la realidad es que existe un sencillo remedio que es capaz de dejar la ropa como nueva y que apenas requiere esfuerzo para conseguirlo.

Para ello, es esencial comprobar la composición de la prenda en sí, ya que para recuperar el color será necesario introducir la prenda en agua muy caliente y no toda la ropa está preparada para ello, pudiendo llegar a estropearse aún más si no se revisa antes.

Agua y laurel

Una vez hayamos confirmado que la prenda es capaz de soportar altas temperaturas, tan solo necesitaremos los dos ingredientes estrella para elaborar este remedio: agua y laurel.

Así pues, llenaremos una olla con agua y unas hojas de laurel. Cuando llegue a ebullición, apagaremos el fuego e inmediatamente introduciremos la prenda en la olla, junto con las hojas de laurel y el agua.

Después, tan solo habrá que dejar la prenda 24 horas en ese agua, para posteriormente lavar en la lavadora con normalidad. Al salir, el color habrá vuelto y será uniforme en toda la tela.

Para que el color se mantenga persistente en la tela, se recomienda, en la medida de lo posible, dejar secar la ropa bajo luz solar directa.

Además, el laurel no solo aporta este beneficio en las prendas, sino que también cuenta con algunos otros:

Elimina malos olores , como tabaco o sudor.

, como tabaco o sudor. Acaba con bacterias y hongos.