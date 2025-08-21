Cómo cuidar y dónde colocar el ficus en casa: ayuda a garantizar la energía positiva y la fortuna en tu hogar, según los expertos

Poner una planta en el hogar es siempre una de las mejores opciones de decoración para conseguir originalidad, naturalidad y elegancia natural en las estancias de la casa. Sin embargo, aquellas personas que no tengan mucha mano con la jardinería deberán escoger ejemplares de interior que sean fáciles de cuidar, que no requieran muchas habilidades y tengan pocas necesidades específicas, como es el caso del ficus.

El ficus es un género de plantas robustas que incluye diferentes especies. De hecho, si acudes a una tienda especializada, podrás ver diferentes variedades de ficus, aunque todas ellas comparten cuidados generales, muy sencillos.

Al tratarse de una planta de origen intertropical, de climas templados-cálidos, es perfecta para ponerla en el interior del hogar. Además, debido a su robustez, no requiere muchos cuidados y, por tanto, crecerá rápidamente y sin complicaciones.

Solamente tendrás que tener en cuenta algunas recomendaciones y consejos para garantizar a la planta unas necesidades básicas, de tal modo que pueda desarrollarse correctamente, con un éxito asegurado para conseguir elegancia en tu hogar, al mismo tiempo que garantizará la energía positiva, la fortuna y la prosperidad en las estancias de tu casa, según las bases del Feng Shui.

Dónde colocar el ficus: necesidad de luz

La primera de las recomendaciones a tener en cuenta a la hora de tener un ficus en casa es la ubicación. Esto está relacionado con su origen tropical, ya que necesita una gran cantidad de luz. De este modo, deberás poner el ficus en una estancia muy luminosa, donde entre el sol, mejor aún si la colocas cerca de la ventana. Eso sí, evita la luz directa sobre sus hojas, ya que podrían secarse y dañarse.

Es cierto que, en determinados casos, el ficus podría aguantar en estancias de sombra o semisombra, aunque se verá afectado su crecimiento. Esto quiere decir que la planta puede sobrevivir en lugares no tan luminosos, pero su crecimiento no será tan rápido.

Temperatura ideal para el ficus

De nuevo, hay que recordar que tu planta ficus es de origen tropical. ¿Esto qué quiere decir? Que necesita un clima templado y tirando a cálido, es decir, no soportan el frío. De hecho, su temperatura ideal está entre los 17 y los 25ºC. Evita situarlas en un lugar en el que haya corrientes de aire frío, sobre todo en invierno.

Lo bueno de esta especie es que, al contrario que otras plantas tropicales, no requieren mucha humedad, aunque sí que habrá que tener cuidado durante el invierno en el interior del hogar, cuando las calefacciones aumentan rápidamente la sequedad en el hogar. En estos casos, se recomienda pulverizar agua alrededor de la planta.

Cada cuánto regar un ficus

Como sucede con todas las plantas, el agua es una de las consideraciones a tener más en cuenta. El ficus no necesita mucho riego, por lo que es más perjudicial un exceso que la falta de agua. En concreto, vale con una pauta de riego entre escasa y moderada (una vez cada 7-10 días en verano y una vez cada 15 días en invierno).

Basta con dejar secar el sustrato entre riegos. Cuando notes que la tierra está completamente seca, riega tu ficus, siempre teniendo mucho cuidado con los encharcamientos, ya que estos son nocivos para la planta y podría llevar a pudrir sus raíces.

Anota un último consejo: en lugar de regar directamente, echando agua sobre la tierra, prueba a poner un plato con agua bajo la maceta, de tal modo que la tierra vaya absorbiendo poco a poco el agua necesaria, evitando así los encharcamientos. También se puede probar la inmersión de la maceta en agua, dejándola unos minutos a remojo. Después, habrá que secar bien la maceta para evitar el exceso de agua.

Abono y poda del ficus

Si se siguen estos consejos, la planta crecerá vigorosa y rápidamente, por lo que se recomienda podar el ficus de vez en cuando, sobre todo en primavera. Basta con quitar aquellas hojas o ramas que estén secas, añadas o débiles.

Al mismo tiempo, se puede ayudar al crecimiento de la planta con un abono específico para plantas de hojas verdes, aunque lo mejor es usar un abono líquido, que se diluye en el agua de riego y se añade en la pauta recomendada.