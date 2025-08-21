Alquila su casa y la inquilina cambia la cerradura y se empadrona en la vivienda con otras seis personas: "Mi okupa está ingresando 4.000 euros al mes"

Tanto la ocupación ilegal al uso como la conocida inquiokupación se ponen muy de manifiesto durante los meses de verano, cuando muchos españoles están de vacaciones y las casas quedan vacías. Así, son muchos los testimonios de personas que cuentan cómo un tercero se ha hecho con su vivienda. Es el caso de Josefina, una mujer de 78 años que, tras alquilar su casa, comprobó que la inquilina había cambiado la cerradura y se había empadronado en la vivienda, nada más y nada menos, que con otras seis personas más.

Se trata de una vecina de Vitoria que lleva en lucha tres años con una examiga que se ha convertido en la okupa de su vivienda. Primero, lo denunció a través de las redes sociales mediante un vídeo que se viralizó y, ahora, ha contado su historia en el programa En boca de todos, de Cuatro.

En su momento, decidió alquilarle dos habitaciones, pero cuando está de viaje, se entera que su inquilina le está vendiendo las joyas: "Me dijeron que la inquilina que estaba en mi casa estaba vendiendo mucho oro. Supieron que era mío por una esclava de oro que ponía mi nombre", relata Josefina, que volvió a su casa, pero ya era tarde: la inquilina había cambiado la cerradura y se empadronó en su casa con otras seis personas.

Actualmente, la propietaria tiene dos sentencias a su favor, pero la okupa sigue en el interior de la casa: "Tengo dos sentencias a mi favor, la sentencia del robo la tengo aquí, es firme y está condenada. También está condenada por otros robos que ha hecho, mientras hace negocio con mi casa", explica para el mencionado programa.

Mientras, Josefina cuenta que está vivienda en una habitación que le dio la trabajadora social, al mismo tiempo que la okupa está de vacaciones: "Ella se compró un buen coche y está ahora de vacaciones", dice. "Es que está ingresando 4.000 euros al mes, ¿cómo no se va a ir de vacaciones?", añade.

Ante tal cantidad y preguntada por esos ingresos que tiene su okupa, Josefina responde: "El marido está cobrando 1.250 euros, ella cobra 500 y pico euros, trabaja en casas particulares...", explica sobre la situación. De hecho, asegura que el marido cobra ese sueldo en Francia como camionero, al mismo tiempo que "cobra pagas" en España. Además, la okupa realquila la vivienda a otras personas que pagan 200 euros por habitación.

Mientras la okupa está de vacaciones, Josefina pudo hablar con un hombre que entraba y salía de su vivienda, la persona encargada de vigilar la casa, de tal modo que no se quede vacía y la propietaria no pueda recuperarla:.

"Ella me dijo que no me iba a pagar, que no la iba a sacar de aquí ni con agua caliente. Para ella, es su casa", sentencia la vecina de Vitoria.