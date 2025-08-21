El fuego de Jarilla (Cáceres) se encuentra a sólo dos kilómetros de la consolidación de su perímetro

El fuego originado en Jarilla (Cáceres), que ha afectado ya a 16.800 hectáreas de terreno, se encuentra a tan sólo dos kilómetros de la consolidación de su perímetro, en concreto en la parte noreste de Hervás (donde se trabajará todo el día con medios aéreos y terrestres).

De este modo lo ha comunicado esta mañana la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha considerado esta circunstancia como una "magnífica noticia", y ha añadido que esto podría llevar --a falta de su confirmación-- a que el fuego pudiera darse por consolidado en su perímetro en esta jornada.

En declaraciones a los medios tras la reunión esta mañana del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado del 112 Extremadura, en La Granja (Cáceres), la jefa del Ejecutivo regional ha destacado así que tras 10 días de trabajos contra el incendio, que cuenta con un perímetro de 165 kilómetros, la fase de "ataque" contra el fuego que se lleva realizando varios días --después de la defensa inicial-- "está dando sus frutos".

"Llevamos 10 días en este incendio y en los últimos dos días ya hemos empezado a decir que pasamos a defendernos del incendio a atacar el incendio, y hoy por fin el tercer día podemos decir que ese ataque está dando sus frutos", ha espetado en declaraciones a los medios.

Así, "quedan dos kilómetros exclusivamente para poder consolidar el incendio" en la parte noreste de Hervás, donde se va a trabajar todo el día con medios aéreos y terrestres, ha incidido Guardiola, quien se ha mostrado "convencida" de que "con el trabajo, el esfuerzo, la entrega de los profesionales que están en primera línea del fuego lo van a conseguir".

"Esta tarde cuando celebremos el Cecopi de las 20,30 me encantaría poder dar buenas noticias al respecto, pero creo que esto ya lo son, que queden sólo dos kilómetros de consolidación de perímetro yo creo que es una magnífica noticia", ha remarcado.

Medidas vigentes

Por otra parte, también, durante esta mañana se va a trabajar en la Garganta de Los Papúos, que desde ayer "preocupaba bastante" su situación, y en la Garganta de Beceda, y se confía en que las labores den su "fruto" y se pueda dar el incendio por estabilizado igualmente en esa zona.

En cuanto a las medidas que siguen vigentes, se mantiene la evacuación de los vecinos de la zona periurbana de Hervás y también las casas aisladas de los pueblos del Valle del Jerte, no sólo por una cuestión de su seguridad, sino también para que el trabajo de los efectivos que están por la zona pues sea "más fácil y se le permita hacerlo lo mejor posible", ha señalado María Guardiola.

Durante su intervención, igualmente, la presidenta de la Junta ha agradecido de nuevo a todas las personas que se han involucrado en apagar este fuego, "no sólo al personal maravilloso experimentado profesional y entregado que hay en Extremadura, que desde luego han dado un ejemplo de profesionalidad que habrá que analizar sosegadamente y agradecer como corresponde, sino a todos los que han venido de fuera".

Al respecto, ha indicado que tras hablar hoy con el jefe de bomberos que han acudido desde Cataluña a ayudar en las labores contra el fuego en Extremadura éste "ponía el valor la profesionalidad con la que se ha trabajado en la coordinación desde aquí y además transmitía que ellos han peleado y han luchado contra este incendio como si se tratara de su propia casa y de su propia tierra". "Yo creo que de verdad que esa generosidad y esa entrega pues hay que ponerla en valor", ha remarcado.

De igual modo, Guardiola ha dado las gracias también a los vecinos de las zonas afectadas por los incendios por "paciencia", y ha reiterado su mensaje de que "entre todos vamos a conseguir acabar con esto desde la unidad, desde la coordinación, desde la calma, aunque ha habido momentos de frustración como es absolutamente normal".

Ha vuelto a insistir, así, en que la Junta de Extremadura va a estar al "lado" de los afectados por los incendios y lanzará "las ayudas que sean necesarias". "No les vamos a dejar solos, analizaremos cuáles son los efectos que ha tenido este fuego en la zona y en el resto de Extremadura e implementaremos las ayudas que sean necesarias", ha refrendado.