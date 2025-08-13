Las 286 personas evacuadas de sus casas por el incendio de Jarilla, entre el Jerte y el Ambroz, siguen sin poder volver a sus casas

La Junta de Extremadura mantiene activa la Situación Operativa 2 del Plan INFOCAEX por el incendio de Jarilla. Así lo ha declarado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en su comparecencia tras la última reunión del CECOPI celebrada este miércoles, 13 de agosto, donde ha señalado que junto al de Jarilla "evoluciona de manera preocupante" el de Casares de Hurdes.

En este último ha declarado que "hay una situación de tormenta que ha impedido volar a los medios aéreos a primera hora de la mañana". Una tormenta que también ha provocado incendios en Cadalso y Santibáñez el Alto, el de Cadalso "está ya controlado" y el de Santibáñez lo están "atacando ya" por vía aérea.

284 personas evacuadas

Respecto al de Jarilla, se mantiene a la misma población evacuada, concretamente, 284 personas provenientes de las poblaciones de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, desplazadas en su mayoría a Plasencia y 12 de ellas a una residencia de Baños de Montemayor, por tratarse de personas vulnerables con problemas de salud.

La afectación del incendio se sitúa en torno a unas 1.243 hectáreas, aunque es estimativa según ha declarado el Consejero, quien también ha dicho que "aunque se es optimista respecto a la extinción" dado que en este momento el viento es favorable, hay que permanecer muy atentos para ver como transcurre la mañana.

Se encuentra en un terreno con una orografía complicada y las condiciones climatológicas son "muy adversas"; con mucho calor, viento, baja humedad y la previsión de nuevos episodios de tormenta al llegar la tarde, de ahí que haya emplazado a la reunión de las 15:00 horas para contar con más información y ver cómo evoluciona.

En este momento permanecen en la zona 6 medios aéreos, 110 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y 40 medios terrestres, además de agentes del medio natural.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Abel Bautista también ha declarado que la noche ha sido complicada, sobre todo en Cabezabellosa, donde los bomberos han estado "a medio metro de las llamas" que se han quedado muy cerca de las casas.

En este sentido "ha hecho un llamamiento a la comprensión y colaboración" de la ciudadanía, ha dicho que hay que escuchar "a los profesionales" y "que se ha demostrado que las medidas adoptadas" en cuanto a protección de la población "han sido las correctas", que entiende la preocupación de la gente, pero que solo volverán a sus casas "cuando haya un 100 por cien de seguridad".

Ha insistido en que el día va a ser muy largo y dependiendo de la evolución y las noticias que se vayan conociendo se irá actuando, en este momento "hay de dosificar" las fuerzas y los recursos a lo largo de toda la geografía extremeña.

Todos los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones continúan trabajando para que esta emergencia tenga la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente.

Las tormentas descargan más de 700 rayos en Extremadura provocando hasta 17 incendios forestales simultáneos

Las tormentas ha descargado este pasado martes, y hasta las 10,00 horas de este miércoles, un total de 702 rayos sobre Extremadura, 259 en la provincia de Badajoz y 443 en la de Cáceres.

El consejero afirma que la actividad tormentosa de este martes había sido "anómala" y "extraordinaria", al tiempo que ha situado en este fenómeno el origen de los fuegos que en estos momentos afectan a la región en Jarilla y Casares de las Hurdes, así como muchos otros originados este martes y que ya están controlados.