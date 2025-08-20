Banco Sabadell activa una línea de financiación de 45 millones de euros para los afectados por los incendios

Banco Sabadell pone en marcha una línea de financiación de 45 millones de euros con condiciones preferentes y sin comisiones como parte de un plan de medidas de apoyo a las familias, empresas y autónomos que se están viendo afectadas por los incendios que continúan activos en diversos puntos del territorio, especialmente en Galicia, Asturias, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura.

Esta iniciativa, que incluye también el anticipo de las indemnizaciones de seguros y reaseguros al 0% de interés hasta 12 meses y sin comisiones,trata de ofrecer un apoyo eficaz y rápido a las familias y sectores productivos afectados para que cuenten con financiación lo antes posible.

Las ayudas están dirigidas a todos los afectados, con especial foco en el sector primario, debido a que las explotaciones agrarias y ganaderas se han visto gravemente impactadas por los incendios con pérdidas de instalaciones, terrenos de cultivos, maquinaria, animales o pastos.

El servicio Agro de Banco Sabadell cuenta con una red de directores y profesionales especializados en soluciones pensadas para el sector agrícola, ganadero, pesquero y vitivinícola que conocen de primera mano las necesidades de cada negocio.

Este segmento nació en 2014 y, desde entonces, presta servicio a través de sus 300 oficinas Agro. También dispone de una unidad específica en Servicios Centrales, enfocada en dar la mejor respuesta alas necesidades de este colectivo.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha trasladado en sendas cartas a los presidentes de las Comunidades Autónomas afectadas la voluntad del Grupo por colaborar y su compromiso con el desarrollo económico y social de cada territorio.

"Somos plenamente conscientes de la magnitud del reto que afrontan las Administraciones, los servicios de emergencia y la ciudadanía en estos momentos", ha indicado en nombre del Consejo de Administración del banco, a la vez que ha subrayado la seguridad de que Banco Sabadell continuará acompañando desde la cercanía y la cooperación, con lealtad y respeto institucional.

"Banco Sabadell mantiene un firme compromiso con el desarrollo económico y social de los territorios en los que estamos presentes", ha precisado. También ha asegurado que la entidad continuará colaborando en todo aquello en lo que pueda resultar de utilidad.