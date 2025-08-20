Un jubilado pierde su cartera y la recupera 11 años después: fue encontrada debajo del capó de un coche por un mecánico

Perder la cartera es una de las peores sensaciones que cualquier persona puede experimentar. Más allá del dinero que pueda haber dentro, quedarse sin documentos de identidad y tarjetas bancarias es un auténtico dolor de cabeza. Por eso, cuando alguien no encuentra su billetera comienza una carrera contrarreloj entre hacer todo lo posible por recuperarla y darla por perdida.

Muchas veces es complicado volver a dar con la cartera porque se pierde entre una multitud de personas o acaba en lugares de difícil acceso. Pero en la otra cara de la moneda, también hay casos en los que, ya sea por suerte, por no perder la esperanza o por la ayuda de las autoridades, su legítimo dueño consigue recuperarla. Lo que es menos habitual es que una persona encuentre su cartera intacta más de una década después.

Así recuperó su cartera

Eso es precisamente lo que le ocurrió a Richard Guilford, un hombre ahora jubilado que trabajó en una fábrica automotriz. En 2014, mientras estaba reparando un coche con problemas eléctricos, perdió su cartera. Avisó a sus compañeros, y a pesar de que pasaron un buen rato buscándola, no dieron con ella. Poco después, Guilford comenzó a asumir que nunca la volvería a ver.

Sin embargo, este mismo 2025, un mecánico la encontró dentro de un vehículo. Concretamente fue Chad Volk, que dirige un taller en Minnesota, Estados Unidos. El hombre estaba reemplazando los ventiladores internos de un coche cuando encontró la cartera. Según contó a KARE 11, estaba intentando colocar la caja del filtro de aire pero algo no encajaba, por lo que buscó dentro del compartimento para saber qué era lo que estaba fallando.

Fue entonces cuando vio la cartera, que pudo sacar sin mayor problema. "Siempre encuentras cosas, pero normalmente son herramientas", explicó el mecánico. Además, comentó que dentro de la cartera vio una placa de la fábrica en la que trabajaba Guilford, e inició la búsqueda para devolvérsela.

Estaba en buen estado

Como es de esperar, Guilford no se esperaba recibir una llamada en la que le advertían de que su cartera había sido encontrada dentro del capó de un coche. Aún así, cuando escuchó la noticia, recordó todo sobre el día en el que la perdió. Según su razonamiento, llevaba la billetera en el bolsillo de su camisa, y al inclinarse para arreglar el coche se resbaló sin que se diese cuenta. Además, admite que no se le ocurrió revisar la caja de filtro de aire.

A pesar de haber pasado más de una década en el motor de un coche, apenas estaba deteriorada. Aunque estaba sucia por fuera y algo desgastada, había 15 dólares en billetes que estaban intactos y, sobre todo, 250 dólares en tarjetas de regalo de una cadena de supermercados que todavía no habían caducado.