El método definitivo para limpiar por dentro la freidora de aire y quitar toda la grasa sin dañar la resistencia

La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos estrella en casi todas las casas, ya que apenas ocupa espacio, y ayuda a hacer recetas fáciles y saludables en pocos minutos (y casi sin esfuerzo). El problema es que muchas personas no saben cómo limpiarla correctamente tras su uso, ya que la resistencia se puede estropear si no se hace bien.

Hay multitud de vídeos en redes en los que se recomienda aplicar agua y jabón a la cesta de la airfryer, y posteriormente programar varios minutos la freidora de aire. Esta técnica de limpieza es totalmente errónea, ya que, a pesar de que pueda dar grandes resultados, también puede dañar la resistencia y en consecuencia, la airfryer en sí.

Los propios fabricantes son los primeros que desaconsejan introducir agua en la freidora de aire, ya que existen otras formas de limpieza mucho más seguras y fáciles para dejar todo el interior limpio y libre de grasa tras cocinar.

Para limpiar la cesta, lo primero que deberemos hacer es sacarla y ponerla en el fregadero. Si tiene mucha grasa, se puede aplicar algún producto quitagrasas y dejarlo actuar durante algunos minutos.

Después, tan solo quedará fregar bien con un estropajo y jabón para platos, dejar secar y volver a introducir en la freidora de aire.

Paralelamente, para limpiar la resistencia, se puede usar un papel o una bayeta impregnados en producto quitagrasas, con el que limpiaremos suavemente las zonas que estén sucias. Para facilitar este proceso, se puede desenchufar la airfryer y ponerse boca abajo (ya que la resistencia se encuentra en la parte superior).

Si la grasa de la resistencia es abundante, se puede dejar boca abajo con el papel o bayeta durante unos 15 minutos. Después nos aseguraremos de retirar todo el producto restante y ya podremos usar nuestra freidora con normalidad.

Para ensuciar menos

Si queremos ahorrar este paso de limpiar la cesta con tanta frecuencia, existen moldes tanto de papel, como reutilizables, aptos para la freidora de aire, lo que hará que no se ensucie tan rápidamente.

Tan solo debemos conocer las medidas de la cesta, para adquirir los recipientes más adecuados, aprovechando así todo su espacio y capacidad.