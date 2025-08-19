El truco de los expertos para eliminar la capa de grasa y crema solar de la piscina sin esfuerzo

Las piscinas son las grandes aliadas durante estos meses de verano, ayudándonos a pasar mejor los días de calor, sin embargo, requieren de un buen mantenimiento para mantenerse limpias. Existen multitud de productos para poder limpiarlas, pero hay un problema que a muchos les cuesta solucionar: esa fina capa de grasa, suciedad o crema solar que aparece en la parte superior.

Es algo totalmente normal, ya que, aunque nos duchemos antes de entrar al agua, siempre quedan residuos y restos de crema o bronceador, que por su composición, se mantienen suspendidos en el agua, dando un aspecto de que no está lo suficientemente limpia.

Elementos como la red o el limpiafondos no son capaces de capturar estos residuos, ya que quedan adheridos al agua pero sin terminar de mezclarse (como sucede cuando se junta agua y aceite), aunque existe un remedio que en poco tiempo puede resolver esta situación.

Pelotas de tenis

Los expertos en el mundo de las piscinas no dudan en recomendar este truco, ya que además de ser muy sencillo, es económico y no requiere ningún esfuerzo.

Para eliminar esa suciedad, tan solo tendremos que lanzar unas pelotas de tenis limpias (lavadas o nuevas) al agua, y dejarlas flotando un tiempo, para que, con sus pelos, absorban toda esta suciedad.

Se pueden dejar en el agua durante la noche o incluso mientras estamos haciendo el mantenimiento de la piscina (pasando el cepillo, limpiafondos, etcétera). Después, tan solo tendremos que recogerlas con la red y el aspecto del agua será muy diferente.

Otro de los puntos positivos de este truco de los expertos es que se puede poner en práctica las veces que sean necesarias, ya que no suponen ningún perjuicio ni para el agua, ni para las personas que quieran disfrutar de un baño.