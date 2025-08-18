Aviso a todos los españoles que lleven la nevera a la playa: "Disfruta del verano sin ningún susto"

Pasar el día entero en la playa con la familia o los amigos o en pareja es una de las actividades más típicas del verano en general y de este mes de agosto en particular, momento en el que muchos llevan diferentes alimentos para pasar todo el día en la playa o en el campo, normalmente conservados en una nevera. Este elemento, aunque ayuda a mantener durante más tiempo la comida en frío, puede resultar engañoso.

De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha avisado a todo aquel que tenga por costumbre acudir a la playa con la nevera, con el objetivo de evitar intoxicaciones por la comida en mal estado: "¡Ojo con la nevera en la playa!", anuncian los expertos en una publicación de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

"El calor acelera el riesgo de intoxicaciones si no conservas bien tus alimentos", explican en relación a la posibilidad de que los alimentos se estropeen, incluso, aunque estén guardados en una nevera.

Así, dan un total de tres recomendaciones para evitar este deterioro alimenticio que puede causar problemas de salud:

Usa acumuladores de frío (¡mejor que hielo!)

Consúmelos pronto

Evita dejarlos al sol

"¡Disfruta del verano sin ningún susto!", añaden en la mencionada publicación.

???? ¡Ojo con la nevera en la playa! ?



El calor acelera el riesgo de intoxicaciones si no conservas bien tus alimentos.



? Usa acumuladores de frío (¡mejor que hielo!)

?? Consúmelos pronto

? Evita dejarlos al sol



¡Disfruta del verano sin ningún susto!… pic.twitter.com/SYXWHeYKXp — AESAN (@AESAN_gob_es) August 12, 2025

Cuidado con estos alimentos

Estas no son las únicas recomendaciones que ha dado la AESAN, ya que también piden tener "cuidado con ciertos alimentos", ya que pueden "necesitar atención extra" durante los meses de verano, sobre todo, al llevarlos fuera de casa y tardar en consumirlos.

En concreto, se refieren a los alimentos crudos, como por ejemplos las ensaladas. Dan estos tres consejos:

Lávalos bien

Consérvalos en frío

Consúmelos al momento

"¡Este verano, cuida tu salud también en el plato!", añaden.

???? Cuidado con ciertos alimentos, ya que pueden necesitar atención extra:



? Lávalos bien

?? Consérvalos en frío

?? Consúmelos al momento



¡Este verano, cuida tu salud también en el ?plato!#VeranoConSaborSeguro pic.twitter.com/eLIkKUcW0X — AESAN (@AESAN_gob_es) August 5, 2025