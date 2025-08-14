"El bunker de los millonarios": el problema que tiene la isla artificial donde vive Jeff Bezos, Julio Iglesias e Ivanka Trump

A las personas especialmente ricas les gustan las extravagancias y poder diferenciarse del resto de la población, y parece que en EEUU ya nos les vale solo con juntarse en ciertos barrios más exclusivos que ya existen, sino que tienen la necesidad de crearse los suyos propios.

Uno de estos casos es el de Indian Creek, una isla artificial construida en Miami que destaca por su exclusividad y seguridad. También es conocida como "Billionare Bunker" (El bunker de los milmillonarios), debido a que las personas más ricas y famosas del mundo tienen residencia ahí.

Jeff Bezos (que ya tiene tres casas ahí), Ivanka Trump, Tom Brady o nuestro mismísimo Julio Iglesias tienen una casa ahí. Esta isla cuenta con unas 30/40 mansiones, en las que se calcula que cada una tiene hasta 10 cuartos de baño, y es que a pesar de estar rodeados de lujo y exclusividad, todos somos humanos y tenemos las mismas necesidades.

La cosa es que quien diseñó la isla, no tuvo en cuenta que había que pensar en cómo se iban a eliminar los residuos que los humanos generamos después de ir al baño. Cada casa tiene una fosa séptica individual, pero estas se llenan y se convierten en un peligro de salubridad para las aguas debido a sus altos índices de contaminación.

Como suele hacer la gente poderosa que se cree que el mundo es suyo, intentaron empezar a mandar sus residuos al sistema de alcantarillado vecino. A lo que el ayuntamiento de Surfside respondió que este sistema lo habían financiado los vecinos pagando impuestos durante años, y que si querían unirse a él, tendrían que pagar 10 millones de dólares.

A pesar de que esta isla es conocida por ser el hogar de multimillonarios, estos se negaron a pagar tal cantidad, señalando la proposición de extorsión y se decidieron a buscar otra alternativa que no fuera tan costosa.

Y parece que la solución es la construcción de de una infraestructura independiente de alcantarillado propio una tubería subterránea que pasaría por debajo de las calles de Surfside a lo largo de un kilómetro hasta alcanzar la red de alcantarillado de Bay Harbor Islands.