Llegó a su casa el repartidor de Amazon en plena ola de calor, le ofreció algo de beber y lo que le dice es para reflexionar

Está claro que nadie lo está pasando bien en esta ola de calor, pero siempre hay niveles de estar mejor y peor. Y aunque en tu casa o en la oficina puede hacer calor, tenemos el aire acondicionado puesto o a unas malas un ventilador, pero hay muchas otras personas que no tienen esa suerte de realizar sus labores en un lugar climatizado.

Hablamos de gente que tiene que estar sí o sí en la calle, haga frío o calor, y entre ellos están los repartidores. Si bien estos tienen aire en el coche o furgoneta que conducen (a no ser que se les haya roto), no hay que olvidar de que se tienen que bajar de este y cargar con los paquetes a cualquier hora del día, incluso cuando el termostato supera los 40º.

Esto es algo que muchas veces no reflexionamos, pero que deberíamos hacerlo, y la publicación en redes de la usuaria de X (antes Twitter) @mssann_ ha logrado generar un debate público sobre este trabajo, las condiciones en las que trabajan y como hay mucha indiferencia por los demás hoy en día.

"15:30 de la tarde. 41 grados en la calle. Llama el repartidor de Amazon y le abro para recoger mi paquete. Le ofrezco un vaso de agua o una Coca Cola fresquita. Me dice que nadie se lo ha ofrecido en todo el día. No sé, hemos llegado ya a no ofrecer ni un vaso de agua", se lamenta la usuaria.

Esta historia ha sido muy comentada en redes. "Yo nunca he caído en hacer algo así, pero me has dado una gran idea", decía una usuaria, mientras que otro ha asegurado que era repartidor y que agradece enormemente este tipo de gestos.

La moraleja final de esta historia es que por desgracia estamos perdiendo la humanidad y empatía, sobre todo en las grandes ciudades, donde todo aquel con el que nos cruzamos es un extraño que pensamos que nunca más vamos a ver. Esto puede ser verdad, pero un gesto u acto de bondad y buena intención no nos tiene porque costar tanto, y es clave para avanzar como sociedad.

Ahora, con la ola de calor que se va a extender todavía unos días más, un gesto tan simple como ofrecer un vaso de agua fría a un repartidor no puede solo ayudarles a combatir el calor, sino también ha mejorarles el día y hacerles sentir mejor.