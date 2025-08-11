Badajoz, con 43,1ºC, registró este domingo la máxima de España, según AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró 43,1ºC este domingo, 10 de agosto, en Badajoz Universidad, la máxima temperatura durante este día en la red estatal de estaciones, en una jornada en la que un total de seis estaciones estuvieron por encima de 42ºC. Así lo ha detallado el portavoz de AEMET, José Luis Camacho, en el resumen de fenómenos significativos registrados este domingo de manera provisional en los observatorios de la red de AEMET.

Las otras cinco estaciones que han estado por encima de 42ºC han sido Torla-Ordesa, Depósito, en Huesca (42,9ºC); Fuentes de Andalucía, El Travieso, en Sevilla, y Mérida, en Badajoz (ambas con 42,8ºC); Montoro, Vega Armijo, en Córdoba (42,7ºC); y Badajoz / Talavera la Real, en Badajoz (42,4ºC). De acuerdo con Camacho, la lista de las 30 temperaturas máximas del día se centró en los valles bajos y medios del Guadiana y el Guadalquivir con puntos de Pirineos, meseta norte y Canarias.

Por otro lado, las mínimas se registraron en Pradollano en Sierra Nevada con 10,5ºC, en el Puerto del Pico en Avila con 10,7ºC y en Benasque (Huesca) con 11,4ºC. Al margen de esto, el portavoz de AEMET ha indicado que la lista de rachas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora (km/h) en el día de ayer la encabeza Estaca de Bares en A Coruña con 77 km/h, La Riba de Escalote en Soria con una racha asociada a tormenta de 73,1 km/h y Teguise-La Graciosa en Lanzarote con 69,1 km/h.