Dónde es festivo el viernes 15 de agosto de 2025: el calendario laboral da un respiro en verano con un puente de tres días

Durante los meses de verano, cuando la gran mayoría de los españoles tienen vacaciones, son muchos los que miran el calendario laboral en busca de un día de descanso entre las jornadas de trabajo, algo que sucede justo a mitad de agosto, cuando habrá un puente junto al fin de semana.

Esto es debido al 15 de agosto de 2025, un festivo nacional reconocido en el calendario laboral de España, que este año cae en viernes, por lo que se hace puente con el fin de semana. Concretamente, se trata de un festivo con motivo de una celebración religiosa, la Asunción de la Virgen.

¿Dónde es festivo?

En cuanto a las zonas de España que se acogen a este festivo, hay que saber que se trata de una fiesta a nivel nacional no sustituible, lo que quiere decir que se aplica al totalidad de las comunidades autónomas, ya que estas no tienen la potestad para cambiar esta fecha por otra fiesta que les sea más propia por tradición.

Así, será festivo en toda España, por lo que los trabajadores tendrán un día de descanso en pleno verano, que junto con el fin de semana consigue un puente de tres días. Además, quienes cojan vacaciones esa semana, se ahorrarán un día de sus vacaciones y, si cuentan en días laborables, con gastar cuatro días, disfrutarán de nueve jornadas libres seguidas.