Se insta a los hogares españoles a tender la ropa dentro de casa a partir de esta hora: la inestabilidad activa las alertas esta tarde

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, previsiblemente hasta el miércoles 13 de agosto, la ola de calor va a continuar asediando con temperaturas por encima de lo normal en prácticamente todo el país. Así lo indican desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), donde también han activado alertas amarillas por tormentas en varias comunidades autónomas.
"Tormentas con probables rachas muy fuertes de viento asociadas en zonas de la meseta Sur, entorno del sistema Central, Béticas orientales y sur de la Ibérica", se indica en la predicción de este viernes, asumiendo que, aunque continúa el anticiclón, a lo largo de la tarde va a desarrollarse la nubosidad, las tormentas y las precipitaciones.
"Por la tarde aumentará la inestabilidad con abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular dejando tormentas que irán localmente acompañadas de chubascos, principalmente en áreas de montaña", explican los meteorólogos. "Si bien en general las tormentas serán ocasional, se prevén más intensas en la meseta Sur, entorno del sistema Central, Béticas orientales y sur de la Ibérica, siendo los reventones con rachas muy fuertes de viento el fenómeno esperado de mayor relevancia", añaden.
Avisos por calor y tormentas
Un total de 36 provincias tienen avisos activos este viernes por altas temperaturas y tormentas, 16 con riesgo naranja (importante) y se esperan temperaturas máximas de hasta 41ºC en el valle del Tajo en la provincia de Toledo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tal y como recoge Europa Press.
En concreto, las provincias con riesgo naranja por altas temperaturas son Navarra (Pirineo navarro), Madrid, Ourense, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Valladolid, Zamora, Huesca, Zaragoza, Córdoba, Jaén, Gran Canaria y Tenerife. Las temperaturas máximas de 40ºC se darán en Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén.
El resto de avisos por altas temperaturas estarán en La Rioja, Álava, Navarra, Lugo, Pontevedra, Lleida, Albacete, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Cantabria, Mallorca, Teruel, Almería, Granada, Sevilla, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Asimismo, habrá avisos por tormentas para este viernes en Madrid (Sur, Vegas y Oeste), Cáceres, Ciudad Real, Toledo, Ávila, Zaragoza, Granada y Jaén.
Las alertas por calor comienzan desde el mediodía, a partir de las 12.30 horas, pero los de tormenta se activan progresivamente por la tarde, desde las 14.00 horas en adelante y se mantienen hasta entrada la noche, ya que se espera que aumente la inestabilidad a lo largo del día.
Ante esta situación, se insta a los hogares dejar las casas blindadas ante el calor. Por ello, lo mejor es cerrar las ventanas, las cortinas y las persianas, de tal modo que se aísle el interior del hogar de las elevadas temperaturas máximas del exterior. Al mismo tiempo, en las mencionadas zonas en las que se van a producir tormentas, se aconseja no tender la ropa en el exterior, ya que las lluvias y los fuertes vientos pueden estropear la colada.
Temperaturas máximas
Para ver el aumento de las temperaturas este jueves, solo hay que ver las máximas que se van a dar en la diferentes capitales de provincia que, en muchos casos, rondan los 40ºC:
- Albacete: 37ºC
- Alicante/Alacant: 32ºC
- Almería: 36ºC
- Ávila: 36ºC
- Badajoz: 38ºC
- Barcelona: 30ºC
- Bilbao: 30ºC
- Burgos: 37ºC
- Cáceres: 38ºC
- Cádiz: 27ºC
- Castelló de la Plana: 32ºC
- Ceuta: 28ºC
- Ciudad Real: 40ºC
- Córdoba: 41ºC
- Coruña, A: 25ºC
- Cuenca: 38ºC
- Donostia/San Sebastián: 26ºC
- Girona: 35ºC
- Granada: 39ºC
- Guadalajara: 39ºC
- Huelva: 31ºC
- Huesca: 37ºC
- Jaén: 39ºC
- León: 36ºC
- Lleida: 39ºC
- Logroño: 38ºC
- Lugo: 30ºC
- Madrid: 38ºC
- Málaga: 30ºC
- Melilla: 30ºC
- Murcia: 37ºC
- Ourense: 40ºC
- Oviedo: 28ºC
- Palencia: 37ºC
- Palma: 34ºC
- Palmas de Gran Canaria, Las: 26ºC
- Pamplona/Iruña: 39ºC
- Pontevedra: 33ºC
- Salamanca: 38ºC
- Santa Cruz de Tenerife: 30ºC
- Santander: 25ºC
- Segovia: 36ºC
- Sevilla: 37ºC
- Soria: 36ºC
- Tarragona: 30ºC
- Teruel: 38ºC
- Toledo: 40ºC
- València: 32ºC
- Valladolid: 39ºC
- Vitoria-Gasteiz: 34ºC
- Zamora: 39ºC
- Zaragoza: 39ºC