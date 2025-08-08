Se insta a los hogares españoles a tender la ropa dentro de casa a partir de esta hora: la inestabilidad activa las alertas esta tarde

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, previsiblemente hasta el miércoles 13 de agosto, la ola de calor va a continuar asediando con temperaturas por encima de lo normal en prácticamente todo el país. Así lo indican desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), donde también han activado alertas amarillas por tormentas en varias comunidades autónomas.

"Tormentas con probables rachas muy fuertes de viento asociadas en zonas de la meseta Sur, entorno del sistema Central, Béticas orientales y sur de la Ibérica", se indica en la predicción de este viernes, asumiendo que, aunque continúa el anticiclón, a lo largo de la tarde va a desarrollarse la nubosidad, las tormentas y las precipitaciones.

"Por la tarde aumentará la inestabilidad con abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular dejando tormentas que irán localmente acompañadas de chubascos, principalmente en áreas de montaña", explican los meteorólogos. "Si bien en general las tormentas serán ocasional, se prevén más intensas en la meseta Sur, entorno del sistema Central, Béticas orientales y sur de la Ibérica, siendo los reventones con rachas muy fuertes de viento el fenómeno esperado de mayor relevancia", añaden.

Avisos por calor y tormentas

Un total de 36 provincias tienen avisos activos este viernes por altas temperaturas y tormentas, 16 con riesgo naranja (importante) y se esperan temperaturas máximas de hasta 41ºC en el valle del Tajo en la provincia de Toledo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tal y como recoge Europa Press.

En concreto, las provincias con riesgo naranja por altas temperaturas son Navarra (Pirineo navarro), Madrid, Ourense, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Valladolid, Zamora, Huesca, Zaragoza, Córdoba, Jaén, Gran Canaria y Tenerife. Las temperaturas máximas de 40ºC se darán en Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén.

El resto de avisos por altas temperaturas estarán en La Rioja, Álava, Navarra, Lugo, Pontevedra, Lleida, Albacete, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Cantabria, Mallorca, Teruel, Almería, Granada, Sevilla, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Asimismo, habrá avisos por tormentas para este viernes en Madrid (Sur, Vegas y Oeste), Cáceres, Ciudad Real, Toledo, Ávila, Zaragoza, Granada y Jaén.

Las alertas por calor comienzan desde el mediodía, a partir de las 12.30 horas, pero los de tormenta se activan progresivamente por la tarde, desde las 14.00 horas en adelante y se mantienen hasta entrada la noche, ya que se espera que aumente la inestabilidad a lo largo del día.

Ante esta situación, se insta a los hogares dejar las casas blindadas ante el calor. Por ello, lo mejor es cerrar las ventanas, las cortinas y las persianas, de tal modo que se aísle el interior del hogar de las elevadas temperaturas máximas del exterior. Al mismo tiempo, en las mencionadas zonas en las que se van a producir tormentas, se aconseja no tender la ropa en el exterior, ya que las lluvias y los fuertes vientos pueden estropear la colada.

Temperaturas máximas

Para ver el aumento de las temperaturas este jueves, solo hay que ver las máximas que se van a dar en la diferentes capitales de provincia que, en muchos casos, rondan los 40ºC:

Albacete: 37ºC

Alicante/Alacant: 32ºC

Almería: 36ºC

Ávila: 36ºC

Badajoz: 38ºC

Barcelona: 30ºC

Bilbao: 30ºC

Burgos: 37ºC

Cáceres: 38ºC

Cádiz: 27ºC

Castelló de la Plana: 32ºC

Ceuta: 28ºC

Ciudad Real: 40ºC

Córdoba: 41ºC

Coruña, A: 25ºC

Cuenca: 38ºC

Donostia/San Sebastián: 26ºC

Girona: 35ºC

Granada: 39ºC

Guadalajara: 39ºC

Huelva: 31ºC

Huesca: 37ºC

Jaén: 39ºC

León: 36ºC

Lleida: 39ºC

Logroño: 38ºC

Lugo: 30ºC

Madrid: 38ºC

Málaga: 30ºC

Melilla: 30ºC

Murcia: 37ºC

Ourense: 40ºC

Oviedo: 28ºC

Palencia: 37ºC

Palma: 34ºC

Palmas de Gran Canaria, Las: 26ºC

Pamplona/Iruña: 39ºC

Pontevedra: 33ºC

Salamanca: 38ºC

Santa Cruz de Tenerife: 30ºC

Santander: 25ºC

Segovia: 36ºC

Sevilla: 37ºC

Soria: 36ºC

Tarragona: 30ºC

Teruel: 38ºC

Toledo: 40ºC

València: 32ºC

Valladolid: 39ºC

Vitoria-Gasteiz: 34ºC

Zamora: 39ºC

Zaragoza: 39ºC