Investigan en Fregenal de la Sierra a un empleado del servicio postal y paquetería por apoderarse de más de 50 envíos que después vendió

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de la comarca pacense de Sierra Suroeste como presunto autor de la apropiación indebida de 51 envíos de paquetería que posteriormente vendió.

La Guardia Civil de Fregenal de la Sierra tuvo conocimiento el pasado mes de abril mediante una denuncia del coordinador de seguridad de la Zona Centro de Correos de la sustracción de 51 paquetes durante los últimos tres meses.

Dichos paquetes no habían tenido entrada en una de las oficinas de servicios postales y paquetería en la comarca de Sierra Suroeste pese a que habían sido remitidos desde la capital emeritense y, aunque no podía precisar exactamente su contenido, sí aseguraba que seis de ellos eran terminales móviles.

De las gestiones desarrolladas por los agentes en el transcurso de la investigación con diferentes operadores de telefonía móvil éstos pudieron averiguar la ubicación de uno de estos teléfonos, que supuestamente se estaría manipulando desde la capital leonesa.

Una vez localizada la persona que lo tenía en su poder, se averiguó que lo habría adquirido a un vecino de la citada comarca extremeña a través de una plataforma de compra-venta de productos online por un precio "muy por debajo de su valor real", ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, que estima que el valor de la mercancía apropiada indebidamente podría ascender a unos 50.000 euros.

Identificado el vendedor, resultó ser vecino de la comarca sierrasuroesteña y empleado de la misma empresa de Correos donde había sido sustraído el teléfono.

Ante la sospecha de que éste hubiera sido el modus operandi llevado a cabo con el contenido de los demás envíos, se rastrearon las cuentas que utilizaba en las distintas plataformas digitales y extractos bancarios y se constataron ventas en distintas partes de la geografía española e incluso de otros países europeos.

Esta persona, tras recibir los envíos en la oficina de trabajo y seleccionar los paquetes que por tamaño y aspecto le interesaban, se los quedaba sin llegar a registrar su recepción, poniéndolos a la venta de manera inmediata en la web, ha apuntado la Guardia Civil.

Con las pruebas incriminatorias, este pasado martes, en dependencias oficiales de la Guardia Civil se le instruyó diligencias como investigado por los supuestos delitos de apropiación indebida y posterior venta de los productos que contenían un total de 51 envíos y que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción frexnense.